Casa Blanca dice que el acuerdo con Kiev no se ha firmado tras choque de Trump y Zelenski

Fuentes de la Casa Blanca aseguraron este viernes que el acuerdo sobre explotación conjunta de recursos minerales ucranianos que debían firmar este viernes el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, no se ha rubricado después del desencuentro protagonizado en público por ambos mandatarios en el Despacho Oval.



Los dos líderes tenían previsto refrendar este documento, considerado un paso previo para la firma de un acuerdo de paz entre Kiev y Moscú, pero el tenso encontronazo dialéctico entre ambos, que ha acabado con Zelenski abandonando la Casa Blanca antes incluso del almuerzo agendado, ha dado al traste con la rúbrica del texto.



El acuerdo establecía la creación de un fondo de inversión conjunto, financiado y gestionado por ambas naciones, al que Ucrania contribuiría con el 50 % de los beneficios futuros obtenidos de sus recursos naturales, incluyendo gas, petróleo y tierras raras, claves para el desarrollo tecnológico y un sector actualmente dominado por China.



El acuerdo ya había sido negociado y solo faltaba su firma, que iban a realizar Trump y Zelenski este viernes en una ceremonia en la Casa Blanca.

Las declaraciones iniciales en la Casa Blanca duraron unos 50 minutos. Al inicio del encuentro, Trump y Zelenski se mostraron cordiales, pero cuando la conversación llevaba ya media hora, intervino el vicepresidente, J.D. Vance, y la situación se tornó más áspera.



Trump, visiblemente molesto, advirtió a Zelenski de que no estaba en posición de imponer condiciones para la paz y le acusó de coquetear con la Tercera Guerra Mundial.



Además, le advirtió de que sería "difícil" alcanzar un acuerdo si, a su juicio, "las actitudes no cambian".



Tras ese tenso intercambio, Trump anunció en su red social Truth Social que no negociaría con Zelenski, le recriminó haber "faltado al respeto" a EE.UU. y le dijo que puede volver a Estados Unidos cuando "esté listo para la paz".



Tras la reunión en el Despacho Oval, Trump y Zelenski tenían programado un almuerzo conjunto y una rueda de prensa, pero ambos eventos fueron cancelados.