Trump no negociará con Zelenski y le dice que "puede volver cuando esté listo para la paz"

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este viernes, tras una tensa conversación en el Despacho Oval con su homólogo Volodímir Zelenski, que no negociará con él, le recriminó haber "faltado al respeto" a EE.UU. y le dijo que puede volver a Estados Unidos cuando "esté listo para la paz".



Trump hizo esta declaración en una publicación en su red social Truth Social tras un hostil intercambio en el que advirtió a Zelenski que no estaba en posición de imponer condiciones para la paz y le acusó de "jugar" con la Tercera Guerra Mundial".



En su mensaje, Trump calificó la reunión de "muy significativa". "Aprendimos mucho que nunca podríamos haber aprendido sin una conversación bajo semejante presión", afirmó.



"Es increíble lo que sale a la luz a través de la emoción, y he determinado que el presidente Zelenski no está listo para la paz, porque cree que nuestra implicación le da una gran ventaja en las negociaciones", añadió.

El mandatario argumentó que su intención no es dar "ventajas" a ninguna de las partes, sino lograr "PAZ".



"Ha faltado al respeto a Estados Unidos de América en su preciado Despacho Oval. Puede volver cuando esté listo para la paz", sentenció.



El tenso intercambio en la Casa Blanca duró unos 50 minutos. Al inicio del encuentro, Trump y Zelenski se mostraron cordiales, pero cuando la conversación llevaba ya media hora intervino el vicepresidente, J.D. Vance, y la situación se tornó más áspera.



Al finalizar la reunión, Trump, visiblemente molesto, advirtió a Zelenski que será "difícil" alcanzar un acuerdo si, a su juicio, "las actitudes no cambian".



Estaba previsto que ambos mandatarios firmaran este viernes un acuerdo por el cual Ucrania compartiría el 50 % de los ingresos derivados de la explotación de sus recursos naturales, como paso previo a un posible pacto de paz con Rusia, un compromiso que había generado suspicacias en Kiev.



Por el momento, no está claro qué ocurrirá con el acuerdo, que ya había sido negociado y solo esperaba la firma oficial.



Tras la reunión en el Despacho Oval, Trump y Zelenski tenían programado un almuerzo conjunto y una rueda de prensa, pero ambos eventos han sido cancelados.



Poco después de que terminara la reunión en el Despacho Oval, Zelenski salió de la Casa Blanca a bordo de un coche negro con banderas ucranianas, sin hacer declaraciones a la prensa sobre si había firmado el pacto o si este seguía en vigor.



Estaba previsto que Zelenski interviniera a las 16:00 hora local (21:00 GMT) en un foro del centro de pensamiento Hudson en Washington, aunque tampoco se ha confirmado si esa comparecencia sigue en pie.