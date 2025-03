Abinader ante el conflicto EE. UU., Ucrania y Rusia: Nuestra posición siempre será de paz

El presidente Luis Abinader reiteró este lunes su opinión acerca del conflicto entre los Estados Unidos, Ucrania y Rusia que se han reportado en los últimos días. El mandatario subrayó que la política exterior del país siempre estará a favor de la integridad de cada país y la búsqueda de la paz.

"La República Dominicana y su política exterior siempre está a favor, primero de la integridad de cada uno de los países y al mismo tiempo de la búsqueda de la paz", afirmó Abinader durante LA Semanal con la Prensa.

Al ser cuestionado sobre su opinión para realizar una cumbre para buscar la paz entre Ucrania y Rusia, Abinader confirmó que todo lo que sea en dirección en búsqueda de la paz será apoyado, aunque también replicó: "No queremos involucruarnos en la política exterior de ningún país".

La noche de este lunes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó una "pausa" en la ayuda estadounidense a Ucrania después de una desastrosa reunión con el mandatario ucraniano Volodímir Zelenski en el Despacho Oval, en un intento de Trump de presionarlo para que entable conversaciones de paz con Rusia.

Zelenski insistió el sábado en que el apoyo de Donald Trump sigue siendo "crucial" para Ucrania, pese al tenso intercambio que mantuvo la víspera con su homólogo estadounidense en la Casa Blanca.

Trump, aseguró que quien no quiera un acuerdo de paz con Rusia, en referencia al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, "no estará mucho tiempo".

"Tal vez alguien no quiere llegar a un acuerdo, y si alguien no quiere hacerlo, creo que esa persona no estará mucho tiempo. Esa persona no será escuchada por mucho tiempo, porque creo que Rusia quiere llegar a un acuerdo", afirmó Trump en declaraciones en la Casa Blanca.