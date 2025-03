La Embajada de Estados Unidos felicita a Zoé Saldaña por su histórico Óscar

La Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo felicitó este lunes a la actriz dominicana Zoé Saldaña por alzarse ayer con el primer Óscar de su carrera en Hollywood por su representación de la abogada latina Rita Mora Castro en la cinta "Emilia Pérez".

"Felicitamos a Zoe Saldaña (@zoesaldana) por su merecido Óscar a Mejor Actriz de Reparto", reza la publicación de la misión diplomática que extiende sus felicitaciones "a los dominicanos orgullosos que celebran con ella".

"¡Enhorabuena por este premio!", concluye el breve mensaje de la diplomacia estadounidense.

La embajada estadounidense también felicitó a la reconocida actriz de origen dominicano cuando se ganó el Globo de Oro en la misma categoría por su papel en la película francesa, escrita y dirigida por Jacques Audiard.

Zoé Saldaña, nacida en Nueva Jersey de padre dominicano y madre puertorriqueña, se llevó Óscar cumpliendo con todos los pronósticos que la daban como la indiscutible ganadora, después de ganar el Globo de Oro, los BAFTA y los SAG.

"Soy la primera americana de origen dominicano en aceptar un premio de la Academia. Y sé que no seré la última", dijo Saldaña al recibir la estatuilla.

Este es el primer Óscar en la extensa y variada carrera de la dominicana, en la que se destacan títulos como Avatar, Guardianes de la Galaxia, Los Vengadores, Star Trek, The Words, Colombiana, entre otros.

Saldaña ha protagonizado cuatro de las películas más taquilleras con sus personajes de Neytiri y Gamora en Avatar, Avatar: The Way of Water y Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame, respectivamente.

En República Dominicana, país donde residió por unos años después de la muerte de su padre en 1987, protagonizó la película La maldición del padre Cardona, en la que trabajó con figuras destacadas del espectáculo nacional como Freddy Beras-Goico, Milagros Germán, Raymond Pozo y Anthony Álvarez.

Por su participación en Emilia Pérez, Saldaña también compartió el Premio del Festival de Cine de Cannes a la Mejor Actriz con sus coprotagonistas Karla Sofía Gascón, Selena Gómez, y Adriana Paz.