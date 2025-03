Trump envía una carta al líder supremo de Irán instándole a negociar un acuerdo nuclear

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que ha enviado una carta al líder supremo de Irán, Ali Jameneí, instándole a negociar sobre un acuerdo nuclear.

"Les he escrito una carta diciendo que espero que negocien, porque si tenemos que intervenir militarmente, será terrible para ellos", aseguró Trump en una entrevista con Fox Business.

El mandatario aseguró que la misiva fue enviada el día de ayer, jueves.

"Prefiero negociar un acuerdo. No estoy seguro de que todos estén de acuerdo conmigo, pero podemos lograr un acuerdo que sería tan bueno como si ganaras militarmente", añadió Trump.

El mandatario dijo que el momento para negociar con Irán es ahora, ya que "algo va a pasar de una forma u otra".

En febrero, Jameneí se mostró contrario a mantener conversaciones con Estados Unidos: "no es sabio, no es inteligente y no es honorable".

Irán y Estados Unidos firmaron un pacto nuclear en 2015, bajo el Gobierno de Barack Obama, un acuerdo que el propio Trump rompió en 2018 durante su primer mandato.