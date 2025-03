El Gobierno de Trump rompe el convenio con los agentes de seguridad de los aeropuertos

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, en ingles) anunció este viernes la ruptura unilateral del convenio colectivo con el sindicato que representa a casi 50,000 agentes de seguridad de los aeropuertos.

"Eliminar la negociación colectiva elimina obstáculos burocráticos que mejorarán la productividad y reducirán los tiempos de espera en la seguridad aeroportuaria", aseguró en un comunicado el DHS.

Los agentes cubiertos por el convenio que el departamento ahora desconoce pertenecen a la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), encargada de garantizar la seguridad en los aeropuertos mediante la inspección de pasajeros y equipajes.

"En el 86 % de los aeropuertos, la TSA tiene más agentes trabajando a tiempo completo para el sindicato que desempeñando tareas de control", dijo el DHS para justificar su decisión.

Además, el DHS aseguró que gracias a la decisión tomada por la secretaria, Kristi Noem, los agentes "ya no perderán sus dólares duramente ganados en un sindicato que no los representa".

Respuesta del sindicato

El sindicato que representa a los trabajadores, la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales (AFGE, en inglés), respondió que la decisión representa una "violación al derecho de los trabajadores" por parte del Gobierno de Donald Trump.

"Nuestro sindicato ha estado al frente desafiando las acciones ilegales de esta administración contra los trabajadores federales, tanto en los tribunales legales como en la corte de la opinión pública. Ahora, nuestros oficiales de la TSA están pagando el precio con esta acción claramente retaliatoria", dijo la AFGE.

También aseguró que el dato dado sobre los trabajadores liberados es "una afirmación completamente fabricada".

El sindicato y la TSA firmaron el año pasado este convenio colectivo, que iba a estar vigente hasta 2031.

El entonces administrador de la TSA, David Pekoske, aseguró el día de la firma que la agencia no tendría futuro sin el acuerdo: "Si no tuviéramos este CBA, si no tuviéramos este paquete salarial, les diría que probablemente no tendríamos una TSA en cinco o diez años".