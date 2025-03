EE. UU. espera que Rusia diga que sí a la oferta de alto al fuego aceptada por Ucrania

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró este martes desde la ciudad saudí de Yeda que espera que Rusia acepte la propuesta de treinta días de alto al fuego inmediato que ha sido aceptada por Ucrania y, de no ser así, ya se sabrá quién es el "impedimento para la paz".

"Ucrania está dispuesta a dejar de disparar y empezar a hablar y ahora dependerá de ellos (Rusia) decir sí o no. Espero que digan que sí y, si lo hacen, creo que habremos avanzado mucho. Si dicen que no, entonces sabremos, por desgracia, cuál es el impedimento para la paz aquí", afirmó Rubio en una rueda de prensa junto al consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Mike Waltz.

Mientras tanto, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, confirmó este martes que su país acepta la propuesta de EE. UU. para que ambas partes implicadas en la guerra declaren una tregua de 30 días con Rusia a lo largo de todo el frente y pidió a EE. UU. que convenza al líder del Kremlin, Vladímir Putin, para que también acepte este alto al fuego.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó desde la ciudad saudí de Yeda, que ha comunicado a Ucrania que el pacto de exploración de recursos minerales, que tenían previsto rubricar a finales del mes pasado en Washington, se concluirá para ser firmado.

"Como saben, es algo que se negoció a través de nuestro Tesoro y su homólogo ucraniano. Y por ello el presidente, ambos presidentes, darán instrucciones a los miembros apropiados de nuestros Gobiernos para llevar a buen término la firma del acuerdo y la firma del mismo, de modo que eso se comunicó hoy y eso va a suceder", dijo en una rueda de prensa tras participar en una reunión con su homólogo ucraniano en la ciudad saudí.

"Ese no era el tema de nuestras conversaciones de hoy. Creo que hice, ya sabes, expresé que en nuestro camino estábamos aquí en busca de la paz. Eso no significa que el acuerdo sobre los minerales no sea muy importante. Sin duda lo es", subrayó.