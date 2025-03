Manifestantes judíos protestan en la Torre Trump en apoyo a activista propalestino de Columbia

Manifestantes del grupo Jewish Voice for Peace (Voz Judía por la Paz) protestan dentro de la Torre Trump en apoyo al activista palestino de Columbia, Mahmoud Khalil en Nueva York. ( AP/YUKI IWAMURA )

Manifestantes de un grupo judío llenaron el vestíbulo de la Torre Trump el jueves para denunciar el arresto para deportación de un activista de la Universidad de Columbia que destacó en las protestas estudiantiles en el campus de Manhattan contra la guerra de Israel en Gaza.

Los manifestantes de Jewish Voice for Peace (Voz Judía por la Paz), que llevaban camisetas rojas con la inscripción "Los judíos piden dejar de armar a Israel" y portaban pancartas que decían "Oponerse al fascismo es una tradición judía" y "Lucha contra los nazis, no contra los estudiantes", corearon "¡Devuelvan a Mahmoud a casa ahora!".

MahmoudKhalil, residente permanente en Estados Unidos, casado con una ciudadana estadounidense y que no ha sido acusado de violar ninguna ley, fue arrestado frente a su apartamento en la ciudad de Nueva York el sábado y enfrenta la deportación.

El presidente Donald Trump ha afirmado que el arresto de Khalil fue el primero "de muchos por venir" y prometió en las redes sociales deportar a los estudiantes que, según él, participen en "actividades proterroristas, antisemitas y antiestadounidenses".

La policía, que se apostó dentro y fuera del edificio en la Quinta Avenida antes de la manifestación, comenzó a arrestar a los manifestantes después de advertirles que se marcharan.

Entre los manifestantes se encontraba la actriz Debra Winger, quien ha hablado sobre su fe judía y su crianza a lo largo de los años.

Winger acusó a la administración Trump de "no tener interés en la seguridad judía" y de "apropiarse del antisemitismo".

"Solo estoy defendiendo mis derechos, y estoy defendiendo a Mahmoud Khalil, quien ha sido secuestrado ilegalmente y llevado a un lugar no revelado", dijo a The Associated Press. "¿Te suena eso a Estados Unidos?".

Los partidarios de Khalil afirman que su arresto es un ataque a la libertad de expresión y han organizado protestas en otros lugares de la ciudad y en todo el país. Cientos de personas se manifestaron el miércoles frente a un tribunal de Manhattan durante una breve audiencia sobre su caso.

El centro de los negocios de Trump

La Torre Trump sirve como sede de la Organización Trump y es donde el presidente se queda cuando está en Nueva York. El rascacielos a menudo atrae manifestaciones, tanto en contra como a favor de su homónimo, aunque las protestas en su interior son menos comunes.

La entrada principal del edificio da a un atrio de varios pisos que está abierto al público y conecta a los visitantes con tiendas y restaurantes como el Trump Grill.

El activista detenido

Khalil, de 30 años, permanece en un centro de detención de inmigrantes en Luisiana.

Columbia fue un punto focal del movimiento de protesta contra la guerra en Gaza que se extendió en las universidades de todo Estados Unidos el año pasado y que llevó a más de 2,000 arrestos.

Khalil, cuya esposa está embarazada de su primer hijo, terminó sus requisitos para obtener un máster en Columbia en diciembre. Nacido en Siria, es nieto de palestinos que fueron forzados a abandonar su tierra natal, dijeron sus abogados en un documento legal.

