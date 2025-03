Trump no impondrá multas por hablar español en lugares públicos de Estados Unidos

No, EE. UU. no ha prohibido hablar español en público. ( FUENTE EXTERNA )

Estados Unidos no ha aprobado ninguna ley que prohíba hablar español en lugares públicos ni que imponga multas o penas de cárcel a quienes lo hagan, a pesar de lo que aseguran algunos internautas que difunden información falsa sobre una supuesta normativa inexistente.

Mensajes en redes sociales como Facebook y TikTok han compartido videos afirmando que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó una ley para sancionar a quienes hablen español en espacios públicos del país.

"Multa por hablar español en Estados Unidos", señala un cibernauta que comparte una grabación en la que se observa una imagen del mandatario estadounidense sosteniendo una pancarta que dice: "No speaking spanish in public" (No hablar español en público, en castellano).

Algunas de las secuencias también sostienen que la normativa aprobada se denomina 'ley del silencio hispano' y agregan que las penalizaciones oscilan entre los 2,000 y 5,000 dólares para quienes la desobedezcan.

Estos mensajes se extienden días después de que, el 1 de marzo, la Casa Blanca estableciera el inglés como idioma oficial de Estados Unidos, un título que hasta entonces no constaba en ninguna legislación federal.

HECHOS: Si bien la Administración de Donald Trump estableció el inglés como idioma oficial, ni esa orden ni ninguna otra legislación vigente prohíben el uso del español ni sancionan a quienes lo hablen.

Así lo confirma una revisión del documento oficial, fuentes diplomáticas consultadas por EFE Verifica y una búsqueda en plataformas gubernamentales de Estados Unidos.

No existe dicha prohibición

No hay evidencia de la supuesta 'ley del silencio hispano'. Una búsqueda avanzada en Google y en la página oficial del Gobierno de EE. UU., donde se publican todas las leyes y enmiendas, no arroja ningún resultado al respecto. Tampoco hay registros en el archivo de EFE de alguna normativa similar.

Por otra parte, la orden ejecutiva firmada por Trump nunca menciona multas a ciudadanos por hablar español, sino que establece el inglés como lengua oficial del país y revoca una directiva del año 2000, firmada durante el mandato de Bill Clinton (1993-2001), que se emitió para que las agencias federales facilitaran servicios en otros idiomas.

Esto no quiere decir que hablar otras lenguas ahora esté prohibido en territorio estadounidense. El documento ni siquiera menciona la palabra "español" y, de hecho, no obliga a hacer cambios en los servicios prestados por ninguna agencia.

Una fuente de la Embajada de EE. UU. en México, en declaraciones a EFE Verifica, desmintió estas afirmaciones y aclaró que la orden de Trump "no exige a las agencias operar únicamente en inglés", sino que permite seguir ofreciendo documentos y servicios en otros idiomas, incluido el español.

Son imágenes creadas con IA

Adicionalmente, las imágenes que aparecen en los videos y que muestran a Trump portando un cartel que rechaza el uso del español tienen indicios de haber sido creadas con inteligencia artificial.

Un análisis realizado con Iveres, una herramienta de detección de contenido falso desarrollada por RTVE y la Universidad Autónoma de Barcelona, determinó que hay un 99 % de probabilidad de que los videos de TikTok en los que Trump aparece dando un discurso en el Congreso sean manipulados digitalmente.

Características como bordes borrosos y colores excesivamente nítidos confirman el uso de inteligencia artificial.

En conclusión, no es cierto que Estados Unidos haya prohibido hablar español ni que haya establecido multas para quienes lo hagan en lugares públicos. Lo único que ha ocurrido es que el inglés fue designado como idioma oficial del país, sin que esto implique sanciones contra otras lenguas.