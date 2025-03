EE.UU. desclasifica archivos inéditos sobre el asesinato de Kennedy por orden de Trump

Los Archivos Nacionales de EE.UU. publicaron este martes, por orden del presidente estadounidense, Donald Trump, miles de archivos inéditos relacionados con el asesinato de John F. Kennedy (1961-1963), un caso que ha alimentado innumerables teorías conspirativas durante décadas.

Los Archivos Nacionales, responsables de la custodia de los documentos sobre la muerte de Kennedy, anunciaron la desclasificación de los archivos en su página web.

Son 80,000 páginas de archivos sin editar sobre el asesinato del presidente John F. Kennedy, después de que durante la campaña electoral prometiera desclasificar los documentos vinculados a este caso.

"Ya que estamos aquí, pensé que sería apropiado: se ha esperado esto durante décadas, y he dado instrucciones a mi equipo... a muchas personas diferentes", trasladó en declaraciones a la prensa, durante un recorrido por el Centro Kennedy en Washington.

El mandatario ha asegurado que hay "mucha información para leer". "No creo que vayamos a censurar nada. Dije: 'Simplemente no censuren, no pueden censurarlo'", ha dicho, añadiendo que las páginas son "interesantes".

Al ser preguntado si ha visto lo que había en los archivos, Trump ha afirmado que ha "oído hablar de ellos". "Dije durante la campaña que lo haría y soy un hombre de palabra", ha declarado, según recoge el diario estadounidense 'The Hill'.

En enero, Trump firmó una orden ejecutiva para desclasificar archivos relacionados con los asesinatos del expresidente John F. Kennedy, el senador Robert F. Kennedy, hermano del primero, y Martin Luther King.

El decreto daba un plazo de 15 días al director de Inteligencia Nacional y a la fiscal general para presentar un plan para la "divulgación total y completa" del caso Kennedy.