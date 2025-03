El activista propalestino detenido en EE. UU. asegura que es "un preso político"

El activista propalestino Mahmoud Khalil, detenido la semana pasada en Nueva York por las autoridades de inmigración, asegura que es "un preso político" y que su arresto es un reflejo del "racismo antipalestino" de los gobiernos de Joe Biden y del actual presidente, Donald Trump.

"Mi nombre es Mahmoud Khalil y soy un preso político.

Les escribo desde un centro de detención en Luisiana donde me despierto en medio de mañanas heladas y paso los días siendo testigo de las injusticias que enfrenta mucha gente excluida de la protección de la ley", escribe en una carta difundida este martes en redes sociales.

El joven asegura que su detención es injusta y que refleja el "racismo antipalestino que las Administraciones de Biden y Trump han demostrado en los últimos 16 meses", un racismo que ha llevado a la "represión violenta de palestinos, árabes americanos y otras comunidades".

Estas son las primeras declaraciones públicas de Khalil desde su detención el pasado 8 de marzo por agentes de inmigración en el edificio de Nueva York en el que vivía junto a su esposa estadounidense, propiedad de la Universidad de Columbia, donde finalizó sus estudios en diciembre.

Desplazados

Ese día, las autoridades comunicaron a una de sus abogadas que revocaban el permiso de residencia permanente de Khalil, que en un principio fue trasladado al Tribunal de Inmigración de la Gran Manzana, donde afirma que durmió "en el suelo frío".

Posteriormente, el joven, que nació en un campo de refugiados palestino en Siria, fue desplazado a otro centro de detención en Elizabeth (Nueva Jersey), donde también denuncia que durmió en el suelo y que se le negó una manta.

En la misiva, publicada en redes por el Centro para los Derechos Constitucionales (CCR, en inglés) -una organización jurídica ánimo de lucro- afirma que los agentes del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU (DHS) se negaron a mostrarle una orden de arresto.

"Antes de saber lo que estaba pasando, las autoridades me esposaron y me obligaron a subirme a un coche sin matrícula (...) El DHS no me dijo nada durante horas. No sabía la causa de mi detención ni si enfrentaba una deportación inmediata", cuenta Khalil.

El palestino, que fue uno de los líderes de las masivas protestas propalestinas que tuvieron lugar en el campus de Columbia el año pasado, asegura que su arresto fue "una consecuencia directa" de abogar por "el fin del genocidio en Gaza".

Según el Gobierno de EE. UU., Khalil dirigió actividades alineadas con el grupo terrorista Hamás, aunque todavía no ha aportado pruebas de ello.