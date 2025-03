La información revelada en al chat de Signal era "clasificada", según la CNN

La información que el secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, reveló en el chat de Signal con los altos funcionarios de seguridad nacional era "altamente clasificada" en el momento de su redacción, especialmente porque la operación militar de la que se habla ni siquiera había comenzado, asegura la cadena CNN.

"Las actualizaciones que Hegseth proporcionaba en ese chat eran el tipo de información detallada en tiempo real que un comandante le daría al presidente en un entorno altamente clasificado a medida que se desarrollaba la operación", según la cadena norteamericana, que ha consultado para analizar estos textos a un funcionario de defensa estadounidense familiarizado con la operación y otra fuente que fue informada posteriormente.

"Estos son planes operativos altamente clasificados para proteger a los militares", declaró un funcionario de defensa a CNN.

Una tercera fuente familiarizada con el asunto afirmó haber visto documentos enviados dentro del Pentágono sobre la operación, clasificados e incluidos en el mismo documento que Hegseth reveló en el chat de Signal sobre plataformas de armas específicas y su cronología.

Era clasificada

Esa información "se consideraba clasificada cuando se compartía por debajo del nivel principal", declaró esta fuente.

La revista The Atlantic publicó el miércoles mensajes de texto adicionales del chat grupal Signal, lo que pone de relieve una grave brecha de seguridad operativa, ya que se compartió información confidencial sobre el ataque a los hutíes en el chat antes de que se llevara a cabo, recuerda la cadena estadounidense.

El presidente Donald Trump, que el martes cerró filas con su equipo y defendió la labor de su consejero de Seguridad Nacional, quien tiene el cargo aparentemente asegurado, volvió el miércoles a restar importancia al asunto y afirmó que en ese chat solo se compartieron "detalles" sin mayor importancia.

Para el Pentágono, las revelaciones de The Atlantic demuestran que "no había material clasificado o planes de guerra" en ese chat y que lo único que estaba haciendo Hegseth era actualizar a sus colegas "sobre los planes que estaban en marcha y que ya se había transmitido a través de canales oficiales".

Sin embargo y, según las fuentes consultadas por CNN, los mensajes de texto publicados el miércoles ofrecen una descripción extremadamente detallada de lo que iba a ser el próximo ataque, incluyendo los aviones y drones utilizados.

"Es seguro decir que cualquier persona uniformada sería sometida a un consejo de guerra por esto", añadió el funcionario de defensa.

"No proporcionamos ese nivel de información sobre sistemas no clasificados para proteger la vida y la seguridad de los militares que llevan a cabo estos ataques. Si lo hiciéramos, sería totalmente irresponsable. Mis analistas más jóvenes saben que no deben hacerlo", precisó.

Un excomandante militar estadounidense de alto rango también afirmó que la información compartida permitiría a los adversarios evacuar zonas objetivo, desde centros de mando y control hasta puntos de comunicación y posiciones de tiro. Además, les permitiría acumular armas antiaéreas y antimisiles para abrumar a los pilotos estadounidenses.

"Hasta que se produzca el ataque, es absolutamente clasificado, ya que la vida de nuestros pilotos depende de la confidencialidad", declaró el excomandante, según CNN.