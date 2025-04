Alcalde de Nueva York dice que Jesucristo intervino en su ayuda cuando estaba imputado

Captura de un vídeo de la alcaldía de Nueva York donde aparece el alcalde Eric Adams sosteniendo un ejemplar del libro 'Government Gangsters: The Deep State, the Truth, and the Battle for Our Democracy' ('Los mafiosos del gobierno: el Estado profundo, la verdad y la batalla por nuestra democracia'). ( EFE )

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, no dudó este miércoles en afirmar que Jesucristo mismo intervino en su ayuda mientras enfrentaba cargos por corrupción, en un acto en que recomendó además públicamente la lectura del libro "Government Gangster", escrito por el ahora director del FBI Kash Patel.

Según Adams, que posó ante las cámaras sosteniendo el libro, su texto le permitió hallar las respuestas a una situación que según él nunca debió haber ocurrido. No tuvo inconveniente en mencionar la supuesta intervención de Jesucristo.

"Cuando esto me ocurrió (su imputación), Jesús intervino -él usa a quien usa-, y los neoyorquinos me paraban constantemente al intentar encontrar la razón detrás de esto. La encontré en este libro", indicó sosteniendo una copia de 'Government Gangsters: The Deep State, the Truth, and the Battle for Our Democracy' ('Los gánsteres del gobierno: el Estado profundo, la verdad y la batalla por nuestra democracia').

Adams, de 64 años y que tiene su mirada puesta en la reelección, afirmó que animará a los neoyorquinos a leer el libro, que trata sobre un siniestro grupo de agentes de la ley corruptos y de inteligencia así como militares en los niveles más altos del gobierno que conspiraron para derrocar a un presidente.

Según la sinopsis de la obra, "incluso después de haber fracasado, siguen manejando secretamente las palancas del poder sin rendir cuentas al pueblo estadounidense".

"Hoy finalmente se marca el final de este capítulo", indicó Adams en sus primeras palabras, tras lo cual agradeció a su abogado Alex Spiro y a quienes el apoyaron.

Acusación de Adams

Adams fue acusado el año pasado por soborno, fraude y solicitud de donaciones ilegales al Gobierno turco para su campaña a la Alcaldía.

El demócrata, que ha negado haber hecho nada cuestionable, ha dicho que la acusación fue una represalia del Gobierno de Biden por haberle criticado por no brindarle el apoyo necesario cuando la ciudad enfrentó la llegada de miles de inmigrantes, que creó una crisis humanitaria y económica.

"Que Dios los bendiga, Nueva York. Y que Dios bendiga lo que hemos logrado”, indicó durante una conferencia de prensa al reaccionar a la decisión de hoy del juez federal Dale E. Ho, quien accedió al pedido del Departamento de Justicia para que se desestimaran las acusaciones.

"Léanlo (el libro) y comprendan que jamás podemos permitir que esto le pase a otro estadounidense inocente", afirmó.