El ICE arresta en Boston a un dominicano que acusa de estar en EE. UU. con una identidad falsa

Un hombre de origen dominicano está en el centro de una polémica en Boston, Massachusetts, después de que la semana pasada un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) lo detuvo mientras el hombre estaba siendo juzgado.

El agente del ICE, Brian Sullivan, detuvo a Wilson Martell Lebrón, quien ha sido identificado como ciudadanos de República Dominicana y vive con su familia en Massachusetts, cuando salía del tribunal la semana pasada el primer día de un juicio relacionado con los cargos de 2020 por presentar una solicitud falsa para una licencia de conducir.

Sin embargo, un juez del tribunal municipal de Boston emitió un fallo el lunes en contra de Sullivan, argumentando que, al ponerlo bajo custodia, había privado a Martell Lebrón, de 52 años,de sus derechos al debido proceso y a un juicio justo.

"Se trata de una violación del derecho del acusado a comparecer en el juicio y a confrontar a los testigos de cargo", declaró el juez Mark Summerville desde el estrado. "Es de suma gravedad".

El caso del dominicano

El juez desestimó la acusación contra Martell Lebrón de hacer una declaración falsa en su solicitud de permiso de conducir, a saber, en específico que él no era Martell Lebrón.

El ICE alega que Martell Lebrón es ciudadano de la República Dominicana y reside en Estados Unidos sin autorización con una identidad falsa, según recoge The Boston Globe.

Después de eso, Summerville presentó la acusación de desacato contra Sullivan, lo que podría llevar al fiscal de distrito del condado de Suffolk a revisar el caso para determinar si se deben presentar cargos.

"Es reprochable, dijo Ryan Sullivan, uno de los abogados de Martell Lebrón. "Los policías tienen el trabajo de asegurar que se haga justicia. Los fiscales tienen el trabajo de asegurar que se haga justicia. En mi opinión, no hay una mayor injusticia que el gobierno detenga a alguien, sin identificarse, y le impida ejercer su derecho garantizado por la Constitución a un juicio con jurado".

Sullivan describió una escena tensa, en la que los agentes del ICE se abalanzaron sobre Martell Lebrón sin identificarse, lo metieron en una camioneta y se alejaron a toda velocidad. El juicio del jueves acababa de comenzar con las declaraciones de apertura y los primeros testigos.

Sullivan dijo que Martell Lebrón está ahora en el centro de detención de Plymouth por supuestamente estar en el país sin la documentación necesaria, afirmó.

Durante la audiencia de dos días, Sullivan dijo que el testigo principal de la acusación confirmó que tanto la policía estatal de Massachusetts como los fiscales estaban al tanto de los planes del ICE para arrestar a Martell Lebrón.

"Lo que impugnamos es que fue detenido en medio de su juicio y no lo trajeron de regreso", señaló. "Si el ICE lo hubiera llevado al tribunal el viernes por la mañana, no habríamos solicitado la desestimación. No estaríamos pidiendo sanciones. Simplemente habríamos terminado el juicio".

Fiscal emite críticas

Este miércoles, el fiscal de distrito de Boston también criticó duramente al ICE por las acciones del agente Sullivan.

"Esta acción del ICE fue preocupante y extraordinariamente imprudente", manifestó Kevin Hayden, el fiscal de distrito del condado de Suffolk.

"Como señaló el juez, las acciones del ICE privaron al señor Martell Lebrón de su derecho a un juicio justo. También privaron a nuestra oficina de nuestra intención de responsabilizar al acusado por su presunto delito", agregó.

Hayden también argumentó que acciones como esta hacían que Boston fuera menos seguro, contrario a lo que, según dijo, el ICE afirma.

"He observado las acciones de ICE en los últimos meses, y tengo preocupaciones de que esas acciones están perjudicando nuestros objetivos de seguridad pública", expresó.

"Ahora estamos encontrando testigos reacios a cooperar con los investigadores debido al miedo al ICE. Esto perjudica la seguridad pública. Estamos viendo víctimas que se niegan a proporcionar información sobre delitos cometidos contra ellas debido al miedo al ICE. Esto perjudica la seguridad pública", agregó.

La respuesta de las autoridades estatales

En un comunicado emitido el martes, la policía estatal dijo que actuaron adecuadamente después de enterarse de los planes del ICE.

"Como en cualquier situación en la que un miembro se entera de la aplicación de la ley de inmigración federal, los agentes respondieron adecuadamente al no ayudar ni obstruir la acción federal", señala el comunicado.

Hayden también defendió la forma en que sus abogados manejaron la situación, negando que hicieran algo para ayudar al ICE. Dijo que solicitaron dos veces al juez que emitiera una orden obligando al ICE a devolver a Martell Lebrón.

"Todas nuestras acciones en este caso demostraron nuestra intención de responsabilizar a Martell Lebrón", aseveró Hayden.

"Nada de eso demostró ninguna colusión con el ICE para privarlo de su derecho a un juicio. Cualquier afirmación de que colaboramos con el ICE en sus acciones para retirar al acusado del juicio no está respaldada por ninguna evidencia creíble", agregó.

Redadas en lugares sensibles

Los agentes de inmigración fueron una presencia creciente en los tribunales durante el primer mandato del presidente Donald Trump, lo que provocó resistencia de jueces y otros funcionarios locales. Trump ha ido más allá en su segundo mandato al derogar una política vigente desde 2011 para evitar generalmente escuelas, lugares de culto y hospitales.

Bajo la política actual, los agentes de inmigración pueden realizar arrestos "en o cerca de los tribunales cuando tienen información creíble que les lleva a creer que el extranjero objetivo está o estará presente" y siempre que no estén prohibidos por la ley estatal o local.

Hayden dijo que no podía recordar un caso en el que el ICE hubiera detenido a un acusado mientras era juzgado.

"No debería haber sucedido, y vamos a hacer todo lo posible para asegurarnos de que no vuelva a suceder", comentó a los periodistas.