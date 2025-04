Alcalde de Nueva York recuerda a Rubby Pérez tras su muerte en discoteca Jet Set

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, recordó este miércoles al cantante Rubby Pérez luego de su muerte en el derrumbe del techo de la discoteca Jet Set en Santo Domingo. Pérez es uno de los 184 fallecidos que dejó esta tragedia.

"Con motivo de la tragedia en Santo Domingo, hoy recordaba el evento que organizamos en honor a la herencia dominicana en la Mansión Gracie hace poco más de un año", posteó Adams en su cuenta de X.

Afirmó que el cantante fue una de las personas reconocidas durante ese evento. "Que en paz descanse. Siempre lo recordaremos".

El cantante Rubby Pérez falleció en un trágico suceso ocurrido la madrugada del martes 8 de abril de 2025, cuando el techo de la emblemática discoteca Jet Set colapsó mientras se encontraba realizando una presentación.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) confirmó a las 6:10 de la mañana de este miércoles el hallazgo del cadáver del merenguero dominicano. La información fue ofrecida por el vocero oficial, el general retirado Juan Manuel Méndez.

Aumentan cifras

El director del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), Juan Manuel Méndez, informó la noche de este miércoles que la cifra de fallecidos por el colapso del techo de la discoteca Jet Set se elevó a 184.

Méndez indicó que los trabajos de búsqueda y rescate no se detendrán. "Hasta que no dejemos todo peinado, no vamos a abandonar a nadie", expresó.