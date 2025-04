La empresa del helicóptero siniestrado en el Hudson ya había tenido un accidente en 2013

La empresa New York Helicopter, que operaba el helicóptero turístico que se precipitó este jueves al río Hudson en un fatal accidente que costó la vida de cinco españoles y el piloto, ya se había estrellado anteriormente, de acuerdo con New York Post.

Según el medio estadounidense, un helicóptero de esta empresa realizó un aterrizaje de emergencia en 2013 cuando transportaba a cuatro turistas suecos. A diferencia del accidente sucedido este jueves, todos los pasajeros, incluido el piloto, sobrevivieron.

En aquel entonces, el director ejecutivo de la empresa turística que ofrece vistas panorámicas de Nueva York, Michael Roth, declaró al Wall Street Journal que el helicóptero se sometía a inspecciones rutinarias diarias, pero que no tenía "ni idea de por qué" la aeronave se había averiado durante el vuelo.

Este jueves, Roth volvió a asegurar que "no tenía idea" de por qué sucedió el accidente que terminó con la vida de seis personas, el piloto, dos adultos y tres niños y agregó: "No he visto nada así en los 30 años que llevo en el negocio de los helicópteros".

El español fallecido hoy con su familia (esposa y tres hijos) es Agustín E., un directivo de la compañía Siemens en España, según ha adelantado la prensa local citando a fuentes policiales.