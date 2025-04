El productor del programa '60 minutos' dimite alegando pérdida de independencia editorial

El productor ejecutivo del programa de televisión '60 minutos', Bill Owens, dimitió este martes alegando que perdió independencia editorial, según un comunicado remitido a los trabajadores de la cadena CBS News.

"En los últimos meses, ha quedado claro que no se me permitiría dirigir el programa como siempre lo he hecho", escribió Owens subrayando la toma de "decisiones independientes" basadas en lo que el productor denomina como "correcto" para el programa y la audiencia.

"Tras haber defendido este programa -y lo que representamos- desde todos los ángulos, con todo lo que he podido a lo largo del tiempo, me hago a un lado para que el programa pueda seguir adelante", concluyó.

Owens no dio razones más concretas, pero los distintos medios recuerdan hoy que el presidente Donald Trump acusó a CBS y Paramount (estudio al que pertenece la cadena) de "comportamiento ilícito e ilegal" por una entrevista con la vicepresidenta Kamala Harris.

Trump alegaba que esa entrevista, realizada durante la campaña electoral que le dio la victoria, había sido profundamente editada por la cadena, y reclamaba 10.000 millones de dólares.

El estudio está en proceso de llegar a un acuerdo con Trump y ambas partes han elegido a un mediador para ayudar a resolver el caso.

A pesar de que Owens no continúe al mando, '60 minutos' seguirá cubriendo la Administración Trump, así como las futuras, desde "zonas de guerra, investigando injusticias y educando a la audiencia".

Owens es el tercer productor ejecutivo en los 57 años de historia de la cadena de televisión CBS News, después de que se hiciera cargo de '60 minutos' en 2019, al que el año pasado también se le añadió el programa 'CBS Evening News' (Noticias de la tarde).

El productor comenzó a trabajar en el canal de televisión en 1988 como becario (pasante) en verano y permaneció en la cadena durante 37 años, más de la mitad en el programa de entrevistas.

En otro comunicado, la directora ejecutiva de la cadena, Wendy McMahon, destacó la trayectoria de Owens en el programa y su "una integridad inquebrantable, curiosidad y un profundo compromiso con la verdad".

Defensa del periodismo

"Ha defendido el periodismo que informa , ilumina y, a menudo, transforma el debate nacional", añadió la ejecutiva que también expresó su compromiso con el programa y con garantizar que la misión y el trabajo en este sigan siendo la "prioridad".

'60 minutos' ha sido la insignia de CBS News -aunque con cierta independencia de esta- desde que emitió su primer episodio en 1968; además, se trata del programa de noticias más visto en EE. UU., en el que sus entrevistas e investigaciones suelen marcar el ciclo informativo.