Crisis en el IRS: cambios de liderazgo, éxodo de empleados y amenazas a exenciones fiscales

La temporada alta de impuestos coincidió con un periodo de gran agitación en la oficina de impuestos de Estados Unidos.

El Servicio Interno de Impuestos (IRS) pasó por tres directores interinos en el transcurso de una semana. Se está preparando para perder a miles de trabajadores debido a despidos y jubilaciones voluntarias.

Y el presidente Donald Trump está revisando qué organizaciones sin fines de lucro deberían perder su estatus de exención fiscal, una incursión en la postura típicamente apolítica de la agencia que amenaza con erosionar aún más la confianza en las instituciones federales del país y convertir la política en un arma.

A solo tres meses del segundo mandato de Trump, el recaudador de impuestos del gobierno, que generalmente pasa desapercibido, se ha convertido en la última plataforma para la visión de la administración republicana de recortar y controlar la burocracia federal.

Expertos en política fiscal temen que los servicios al contribuyente y los esfuerzos de recaudación enfrenten retrasos prolongados como resultado de los cambios rápidos.

El rápido cambio de liderazgo y otros cambios probablemente afecten la moral de los empleados en el IRS y perjudiquen la capacidad de la agencia para servir a los contribuyentes de manera oportuna, dice Janet Holtzblatt, investigadora principal en el Urban-Brookings Tax Policy Center.

"El liderazgo marca el tono, particularmente en este entorno", expresó.

La agencia ya ha perdido décadas de conocimiento institucional de funcionarios civiles de carrera no partidistas que se han ido debido a desacuerdos políticos y despidos, indicó Holtzblatt.

El caos envuelve a la agencia en medio de cambios de liderazgo

La agitación se desarrolló mientras los estadounidenses presentaban diligentemente sus impuestos antes de la fecha límite del 15 de abril y mientras una legión de empleados del IRS realizaba el trabajo de procesar declaraciones y repartir reembolsos.

Los datos más recientes muestran que la agencia aceptó más de 117 millones de declaraciones esta temporada de impuestos y emitió 228.700 millones de dólares en reembolsos.

"Estamos comprometidos a mejorar la eficiencia del Servicio de Impuestos Internos", dijo el nuevo comisionado interino de la agencia, Michael Faulkender. "Durante los últimos 35 años, hemos estado a cinco años de que el IRS se modernice. Bajo el liderazgo directo del Tesoro, la modernización se completará en dos años a una fracción del costo".

Mientras tanto, el IRS, al igual que otras agencias federales, está perdiendo empleados debido a los recortes encabezados por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), todo mientras la agencia pasa por líderes interinos y espera la instalación de un director permanente.

Douglas O'Donnell, el primer comisionado interino del IRS de la administración Trump, anunció su retiro en febrero mientras se extendía la furia por el acceso del DOGE a los datos de los contribuyentes.

Melanie Krause, la segunda comisionada interina, renunció a principios de abril debido a un acuerdo entre el IRS y el Departamento de Seguridad Nacional para compartir datos fiscales de inmigrantes con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Gary Shapley, un denunciante del IRS que testificó públicamente sobre investigaciones de los impuestos de Hunter Biden, hijo del expresidente Joe Biden, fue comisionado interino por unos días antes de ser reemplazado por Faulkender, quien fue designado al cargo la semana pasada.

The New York Times informó que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, se quejó con Trump de que Shapley había sido instalado sin su conocimiento y a instancias del asesor del presidente, Elon Musk.

El nominado de Trump para comisionado del IRS, el exlegislador federal Billy Long, de Missouri, aún espera una audiencia de confirmación, pero enfrenta sus propias controversias. Recientemente, los demócratas del Senado han pedido una investigación criminal sobre las conexiones de Long con supuestas lagunas en créditos fiscales.

Los legisladores alegan que las empresas conectadas a Long engañaron a los inversores para que gastaran millones de dólares en la compra de créditos fiscales falsos. Long no respondió a una solicitud de comentarios de The Associated Press.

Castigando enemigos y recompensando amigos

Entre otras preocupaciones en la agencia están los temores de que Trump convierta en arma al IRS contra sus enemigos y recompense a sus amigos.

Algunas de las instituciones políticas centrales del Partido Demócrata, incluida la plataforma de recaudación de fondos ActBlue y el grupo de protesta Indivisible, se están preparando para la posibilidad de que el gobierno federal pronto inicie investigaciones criminales contra ellos.

Trump dijo la semana pasada en la Casa Blanca que la administración está revisando el estatus de exención fiscal de la Universidad de Harvard, que ha desafiado los intentos del gobierno de limitar el activismo en el campus, y de grupos ambientalistas.

También mencionó a la organización ciudadana de vigilancia ética Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW).

"Se supone que es una organización benéfica", dijo Trump sobre CREW. "La única caridad que han tenido es ir tras Donald Trump. Así que estamos revisando eso. Estamos revisando muchas cosas".

Jonathan S. Masur, profesor de derecho administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago, dijo que es ilegal que el presidente retire unilateralmente el estatus de exención fiscal de las organizaciones.

"Es ilegal para empezar. La Corte Suprema ha establecido que ese paso no está permitido", explicó, agregando que anticipa que el sistema judicial "bloqueará muy rápidamente" cualquier movimiento de ese tipo por parte del presidente.

La administración Trump también está vigilando a los aliados del presidente.

El funcionario del Tesoro, David Eisner, envió un correo electrónico en marzo a un alto funcionario del IRS sobre Mike Lindell, el fundador de MyPillow y uno de los principales defensores de la mentira de que le robaron a Trump las elecciones de 2020.

"El 'tipo de My Pillow' y un amigo de alto perfil del Presidente recientemente recibió una carta de auditoría, según entiendo, su segunda en dos años", escribió Eisner en el correo electrónico, que fue visto por la AP. El presidente "está preocupado de que haya sido inadecuadamente señalado", escribió Eisner.

Cumplir la ley migratoria a través del IRS

Entre otros cambios en las últimas semanas están las preocupaciones sobre el compromiso del IRS con el Departamento de Seguridad Nacional para aplicar un acuerdo de intercambio de datos firmado a principios de este mes por Bessent y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

El acuerdo permitirá al IRS compartir con el ICE información fiscal sobre migrantes que viven en Estados Unidos.

El Departamento del Tesoro dice que el acuerdo está autorizado por un estatuto que se relaciona con el intercambio de información criminal. Sin embargo, ese acuerdo se está revisando en un tribunal federal.

La jueza federal, Dabney Friedrich, decidirá pronto si rechaza o concede una orden judicial preliminar en una demanda presentada por grupos sin fines de lucro.

Los grupos argumentan que los inmigrantes que viven sin permiso legal en Estados Unidos que pagan impuestos tienen derecho a las mismas protecciones de privacidad que los ciudadanos estadounidenses e inmigrantes que están legalmente en el país.

El Departamento del Tesoro dice que el acuerdo ayudará a implementar la agenda de Trump para asegurar las fronteras de Estados Unidos y es parte de su estricta aplicación de las leyes migratorias a nivel nacional, que ha resultado en deportaciones, redadas en lugares de trabajo y el uso de una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII para deportar a migrantes venezolanos.

Holtzblatt dijo que el acuerdo es indicativo de la agitación en el IRS.

"Hay un énfasis en mejorar la tecnología y compartir información", pero no está claro con qué propósito, manifestó.