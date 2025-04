Niña sobrevive varias semanas atrapada entre los cadáveres de su familia comiendo solo chocolate

Un hallazgo atroz sacudió al Bronx la noche del pasado viernes, cuando los cuerpos de una mujer y su hijo discapacitado se hallaron en avanzado estado de descomposición, mientras que una segunda hija, de apenas 4 años, sobrevivía a base de chocolates.

Lisa Cotton, de 38 años y que enfrentaba problemas de salud mental, y el niño Nazir Millien, de 8 años, fueron declarados muertos en el lugar de los hechos, después de que la hija mayor de la mujer se presentó en la casa en respuesta a los vecinos que reportaron no haberlos visto en dos semanas.

De acuerdo con los reportes policiales y de los familiares, los cadáveres estaban cubiertos de insectos, mientras que la pequeña Promise fue hallada cubierta de chocolate en la cama de su madre.

Ninguno de los cuerpos presentaron señales de trauma.

Se cree que Cotton, que sufría de asma, pudo haber fallecido por un paro cardíaco, según declaraciones de los funcionarios a su padre, Hubert Cotton. En el caso del niño, que era alimentado por una sonda, probablemente murió de inanición.

Promise fue trasladada a un hospital local en condición estable, expresaron la familia y la policía.

Todavía no está claro la fecha exacta en la que la madre y su hijo murieron o el tiempo que la menor estuvo sola con los cuerpos. Sin embargo, el medio The New York Post señala que los vecinos se habían estado quejando de un olor desagradable por semanas.

Control de bienestar

La policía realizó un control de bienestar el martes en el apartamento de East 231st Street (Wakefield) tras una llamada anónima al 911. Nadie abrió la puerta del segundo piso y los vecinos afirmaron que no veían a Lisa Cotton ni a sus hijos desde hacía dos semanas.

"Dijeron que volverían en unos días", comentó un vecino sobre la policía.

"Una de las trabajadoras sociales dijo que estaba intentando conseguir una orden judicial para forzar la puerta".

El hallazgo ocurrió la noche del viernes, cuando Hubert Cotton (71) recibió la llamada del casero de su hija preguntando si se había mudado.

"Estuve días intentando llamarla y nunca contestó... Supuse que no me contestaba porque no quería hablar conmigo", declaró Hubert a The Post.

Envió entonces a la hija mayor de Lisa al apartamento, quien al entrar encontró a Nazir, aún en su silla, encorvado. Buscó a su madre y, en cambio, halló a la pequeña Promise "alimentándose con chocolate" en la cama de Lisa.

"La recogió, salió corriendo y llamó a la policía", relató el padre entre lágrimas. Según la transcripción del 911, la joven vio "insectos arrastrándose sobre" el cuerpo de Nazir.

Hubert cuida ahora de Promise en su casa del Bronx. "No ha dicho nada. A veces me mira, ¿sabes? Como si supiera algo", dijo Hubert. "Estamos intentando averiguarlo todo".

El padre señaló que su hija luchaba con un posible trastorno bipolar y ahora se pregunta cómo pagará los funerales.

Abandono infantil

Según la policía, Lisa tenía un caso abierto con la Administración de Servicios Infantiles (ACS). Fue arrestada en junio de 2021 por abandono infantil cuando, actuando de forma errática, balanceaba a su hija en un coche y quemaba una peluca en White Plain Road; el caso fue archivado.

Varias vecinas describieron "episodios" anteriores:

"Una vez tiró pintura por la ventana y hablaba del diablo".

Sharlene recordó que hace años subió a la azotea con su hijo con intenciones suicidas y, en otra ocasión, amenazó: "Voy a matar a todos los que viven en la cuadra".

"Duele porque era alguien cercano", dijo Sharlene. "Espero que la niña esté bien".

ACS declaró que el caso está bajo investigación. Otro residente, Mark, criticó a la agencia: "En cierto modo culpo a ACS. Deberían haber hecho más desde el principio... ¿Por qué dejar a los niños con ella?".