Trump sobre sus primeros 100 días en el poder: "Estoy haciendo justo lo que prometí"

El presidente estadounidense, Donald Trump, consideró este viernes que en estos primeros 100 días en el poder, que se cumplen el miércoles, está haciendo justo lo que prometió y usando los poderes del Ejecutivo "como debe ser".

"Si te fijas en lo que hice campaña, por ejemplo, se puede hablar de expulsar a la gente del país. Tenemos que hacerlo porque (el expresidente Joe) Biden permitió que la gente entrara a través de su locura de fronteras abiertas", dijo en una entrevista concedida a la revista Time.

El líder republicano llega a los 100 días entre acusaciones por parte de la oposición y de grupos civiles de que está expandiendo las potestades de su cargo, con sus desafíos a las ordenes judiciales y el desmantelamiento del Gobierno federal en aras de un menor gasto y burocracia.

"No siento que las esté ampliando. Creo que las estoy usando como se debe. Siento que hemos tenido una presidencia muy exitosa en 100 días", dijo en Time, donde apuntó que está "reseteando" la situación tras considerar que la anterior era insostenible.

Menciona logros

Entre ellas en materia comercial, donde se queja que Estados Unidos estaba perdiendo 2,000 billones de dólares al año, aunque el déficit del país con el resto del mundo, según la Oficina de Análisis Económicas, fue de 917,800 millones en 2024.

El desequilibrio que denuncia le llevó a emprender una ofensivaarancelaria con el resto de socios que se encuentra en una tregua parcial de 90 días, excepto con China, mientras se negocian nuevos pactos. "He hecho 200 acuerdos", dijo Trump sin precisar con qué países.

En el diálogo abierto incluye a Pekín, pese a que el país asiático niega que esas conversaciones comerciales hayan tenido lugar.

Su misión expansionista

Trump añadió que no le importaría ser recordado como el presidente que "expandió el territorio estadounidense". Entre sus objetivos de anexión se encuentra Groenlandia, asumir el control del Canal de Panamá y convertir Canadá en el estado número 51 de Estados Unidos. "No estoy bromeando", dijo preguntado en concreto sobre ese último país.

El líder republicano asumió la presidencia por primera vez de 2017 a 2021 y justo esta semana las tiendas que venden sus productos oficiales empezaron a comercializar algunos haciendo alusión a un eventual tercer mandato.

"Prefiero no hablar de eso ahora, pero como saben, hay algunas lagunas legales que se han discutido y que son bien conocidas. Pero no creo en las lagunas legales. No creo en usarlas. (...) Solo puedo decir esto: me están inundando de solicitudes. Estoy haciendo un buen trabajo", sostuvo.

Entre las promesas de campaña que admitió no haber cumplido está la de acabar con la guerra de Ucrania en su primer día al frente. "Lo dije en sentido figurado, como una exageración. (...) Obviamente la gente sabe que cuando dije eso fue en broma, pero también se dijo que se acabará", aclaró.

En clave interna, avanzó que si le ponen sobre la mesa un proyecto de ley con recortes a los programas sanitarios Medicaid y Medicare lo vetará y dijo que aunque le gusta el "concepto" de elevar los impuestos a los ricos no cree que marque una diferencia y señaló que es reticente porque "la gente ha perdido elecciones por menos" que eso.