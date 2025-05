Demócratas advierten preocupaciones por el doble rol de Marco Rubio en el Gobierno Trump

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/04/el-senador-mark-warner-vicepresidente-del-comite-de-inteligencia-de-la-camara-alta-bb64ef83.png

Mark Warner, vicepresidente del Comité de Inteligencia de la Cámara Alta, dijo hoy en el programa ´State of the Union´ de la CNN que no entendía cómo alguien podría desempeñar estos dos importantes cargos en el Ejecutivo estadounidense al referirse a Marco Rubio. (FUENTE EXTERNA)