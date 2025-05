Vance afirma que EE. UU. está preocupado pero no se involucrará en el conflicto indopakistaní

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó que su país está preocupado por la actual escalada bélica entre Pakistán y la India, pero no se involucrará en un conflicto que no es de su incumbencia y apuesta por una solución diplomática.

"Lo que podemos hacer es tratar de animar a estas personas a que desescalen un poco, pero no vamos a involucrarnos en el medio de una guerra que no es asunto nuestro y no tiene nada que ver con la capacidad de Estados Unidos para controlarla", indicó Vance en una entrevista con la televisión estadounidense Fox News.

La India y Pakistán están sumidos en una escalada de tensión, que se intensificó después de que la India lanzara una serie de ataques aéreos contra infraestructuras supuestamente "terroristas" en el país vecino durante la madrugada del miércoles pasado.

Sin embargo, Islamabad denuncia que los bombardeos indios alcanzaron a poblaciones civiles, provocando 31 muertes y 57 heridos.

Vance afirmó que Estados Unidos está preocupado "como cada vez que potencias nucleares chocan" y espera que la situación no crezca hasta convertirse en un conflicto regional, pero señaló que en este momento no creen que el conflicto llegue a una situación de uso de armas nucleares.

"Creo que el trabajo de la diplomacia pero también de las cabezas frías en India y Pakistán es asegurar que esto no se convierta en una guerra nuclear, si eso ocurre por supuesto que sería desastroso, pero ahora mismo no creemos que vaya a suceder", dijo.

Ataques recientes

La India denunció el jueves que Pakistán llevó a cabo la noche del miércoles un ataque -que aseguró haber neutralizado- contra una quincena de localidades cerca de la frontera.

En represalia, Nueva Delhi lanzó 25 drones contra suelo paquistaní, que según la versión india destruyeron un sistema de defensa aéreo en la ciudad de Lahore, la segunda más poblada del país.

Ambos países mantienen una histórica confrontación por la soberanía de Cachemira. La actual crisis se desencadenó tras un ataque terrorista en la Cachemira india el pasado 22 de abril, en el que murieron 26 personas, y del que la India responsabiliza a Pakistán.