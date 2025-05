Corresponsales de la Casa Blanca protestan por exclusión de agencias del avión de Trump

Melania y Donald Trump bajan por las escaleras del Air Force One. El republicano margina a medios tradicionales en su gira por Oriente Medio. ( FUENTE EXTERNA )

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA, en inglés) protestó este martes por la exclusión de periodistas de agencias de noticias del avión presidencial durante el viaje del mandatario estadounidense, Donald Trump, a Oriente Medio, la primera vez que esto ocurre.

Este grupo de periodistas, que cubre la Casa Blanca, lamentó en un comunicado que no haya periodistas de la agencias Associated Press (AP), Reuters o Bloomberg a bordo del Air Force One por primera vez desde que los corresponsales viajan con el presidente.

"Excluir a las agencias es una falta de respeto hacia los estadounidenses que necesitan información sobre su presidente, especialmente en viajes al extranjero, donde puede ocurrir cualquier cosa y cuyas consecuencias pueden afectar a todo el mundo", apuntó la WHCA.

Además, la organización que representa a los corresponsales que operan en la Casa Blanca y de la que EFE es miembro se mostró "preocupada" por lo que consideró una "nueva restricción sobre quién puede cubrir la Casa Blanca y por las represalias continuas contra decisiones editoriales independientes".

Veto a la agencia AP

La Casa Blanca ha estado vetando a periodistas de AP desde hace meses de espacios como el Despacho Oval o el avión presidencial por la negativa de la agencia a usar el término 'Golfo de América' para referirse al Golfo de México, al tiempo que ha dado más espacio y protagonismo a medios no tradicionales, con especial protagonismo a medios o comentaristas conservadores.

"La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca está abogando por que los periodistas de las agencias de noticias recuperen sus asientos en el Air Force One, desde donde han cubierto de manera constante a todos los presidentes durante décadas", dijo la WHCA.

Trump empezó este martes su primera gira internacional a Oriente Medio, con paradas en Arabia Saudí, Catar y Emiratos Árabes.