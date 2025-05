Departamento de Justicia investiga a Andrew Cuomo tras ser acusado de mentir al Congreso

El Departamento de Justicia investiga al exgobernador y actual precandidato a la Alcaldía de Nueva York, Andrew Cuomo, después de que los republicanos lo acusaran de mentir al Congreso sobre sus decisiones al frente del estado de Nueva York durante la pandemia, informó este martes The New York Times.

La cabecera neoyorquina, citando fuentes familiarizadas con la investigación, reporta que la fiscalía federal en Washington lleva un mes con el foco puesto en Cuomo, quien lidera las encuestas a las primarias demócratas de cara a convertirse en el próximo alcalde de Nueva York en las elecciones del próximo noviembre.

La investigación contra el exgobernador por parte del Departamento de Justicia se produce tres meses después de que éste mismo exigiera la desestimación de la acusación formal por corrupción contra el actual regidor de Nueva York, Eric Adams, que recientemente ha acercado posturas con el presidente Donald Trump.

Adams -hasta ahora del Partido Demócrata- se postula a la reelección como independiente, y Cuomo -que cuenta con gran popularidad- lidera las mencionadas encuestas en las primarias demócratas que se celebrarán el 24 de junio.

Durante la campaña electoral, Cuomo ha calificado al presidente estadounidense de "matón" y se ha comprometido a plantarle cara. Así, este nuevo expediente alimenta más críticas contra Trump por supuestamente usar el Departamento de Justicia para castigar a sus supuestos adversarios políticos.

Cuomo dice no ha sido informado de la investigación

El portavoz de Cuomo, Rich Azzopardi, dijo a The New York Times que no han sido informados de dicha investigación y que se trata de una filtración interesada.

"Esto es una guerra legal e interferencia electoral, simple y llanamente, algo a lo que el presidente Trump y sus altos funcionarios del Departamento de Justicia dicen oponerse", expresó Azzopardi.

Y continuó: "El señor Cuomo declaró con veracidad, según su mejor recuerdo, sobre los acontecimientos de cuatro años atrás, y se ofreció a responder cualquier pregunta posterior del subcomité; pero desde el principio, todo esto fue, evidentemente, algo político".

Y es que el año pasado un subcomité de la Cámara de Representantes remitió al exgobernador Cuomo al Departamento de Justicia para un posible procesamiento, acusándolo de mentirle al Congreso sobre su participación en un informe estatal de covid sobre las muertes en hogares de ancianos.

Cuomo fue acusado de participar en un "esfuerzo consciente y calculado" para evitar la rendición de cuentas por su gestión de los hogares de ancianos donde miles de personas murieron durante la pandemia.