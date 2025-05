La Casa Blanca retirará la nominación de un aliado de Musk para dirigir la NASA

La Casa Blanca retirará la nominación de Jared Isaacman, aliado del magnate Elon Musk, como nuevo director de la NASA, según informaron este sábado medios estadounidenses.



El presidente Donald Trump tomó la decisión de apartarlo de su Gobierno tras enterarse de que Isaacman había donado dinero a varias figuras demócratas, informó el diario The New York Times.



La Casa Blanca aún no ha anunciado públicamente el cambio, que llega un día después de que Musk anunciara su salida oficial del Gobierno republicano.

La nominación de Isaacman ya había sido aprobada por un comité del Senado y estaba a punto de ser considerada por el pleno de la Cámara Alta esta semana.



Con 42 años, el empresario es fundador de Draken International, una empresa estadounidense que ofrece servicios aéreos a la industria militar y de defensa, así como de Shift4 Payments, un procesador de pagos del que también es director ejecutivo. Según la revista Forbes, posee un patrimonio de 1,300 millones de dólares.

Además, el empresario se convirtió el pasado septiembre en el primer astronauta en realizar un paseo espacial privado, tras salir con éxito de la cápsula Dragon de SpaceX, situada a 700 kilómetros de la Tierra.



Fue comandante de la primera misión Polaris Dawn, de la empresa aeroespacial de Musk, de la cual también es consejero delegado.

La influencia de Musk

La salida de Isaacman podría suponer un golpe a la influencia del multimillonario sudafricano en el Gobierno de Trump. Su empresa aeroespacial, con sede en el sur de Texas, es uno de los principales beneficiarios de contratos federales de la NASA, y ha recibido más de 20,000 millones de dólares en financiación pública en los últimos diez años.



Entre los servicios que presta al Gobierno se encuentran el envío de satélites a la órbita terrestre y el uso de Starlink, un sistema de comunicación satelital utilizado por el Pentágono.



En línea con una de las misiones soñadas de SpaceX —llevar una misión tripulada a Marte—, Isaacman declaró ante el Congreso que buscaría enfocar el trabajo de la NASA en misiones a este planeta en lugar de a la Luna.

