Redadas a discreción y con aire militar: nuevas tácticas para apresar migrantes en EE. UU.

En días recientes el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de EE.UU., parece haber adoptado nuevas estrategias para ejecutar un mayor número de redadas y detenciones de migrantes, operaciones a discreción que han sido repudiadas en Los Ángeles, que cumple ya su sexto día de protestas, y también en muchas otras partes del país.

Estas nuevas maneras de proceder podrían responder a una reunión que tuvo lugar a final de mayo entre funcionarios de ICE, el Subjefe de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en la que los dos últimos exigieron elevar el número de arrestos a 3,000 al día para cumplir con las metas del Gobierno de Donald Trump, y cambiar a los líderes de ICE.

Arrestos en parques, iglesias y tiendas

A las batidas en restaurantes, se suman ahora las que se están produciendo en los aparcamientos de las tiendas Seven Eleven o los almacenes Home Depot -dos de los lugares donde los inmigrantes jornaleros van en busca de contratistas- de ciudades de todo el país con la aparente intención de incrementar las cuotas de arrestos.

También en otros lugares hasta ahora insospechados, como escuelas católicas, según contó hoy el alcalde de la localidad californiana de Downey, Mario Trujillo, que relató como un anciano que dejaba a su nieta en una escuela parroquial católica fue detenido frente a la escuela de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en esa ciudad.

También se han reportado detenciones en los estacionamientos de centros religiosos como la Iglesia Cristiana Downey Memorial, donde sus líderes se enfrentaron a funcionarios de ICE enmascarados y portando equipo táctico militar.

Incluso niñeras en Los Ángeles han denunciado arrestos en parques infantiles mientras cuidaban niños.

"Soy ciudadana estadounidense pero mi color de piel me hace preguntarme ¿me verán diferente? Sinceramente, no tengo tanto miedo, pero me preocupa que si no me creen, o si deciden no creerme, ¿qué le pasará al niño?", ha contado a la CNN una niñera llamada Elsy Melara que conoce a otras au pair que están ahora bajo custodia de ICE.

Persecuciones entre cultivos

El Sindicato de Trabajadores Agrícolas (UFW) confirmó este miércoles a EFE varios operativos en granjas en el condado de Ventura, vecino del condado de Los Ángeles.

Un video publicado por la UFW mostró a los campesinos corriendo en medio de los sembradíos en una granja de Oxnard para tratar de evadir el arresto, mientras los agentes migratorios los perseguían.

Las imágenes captadas por trabajadores también mostraron a vehículos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) pasando a toda velocidad por los caminos entre los cultivos.

Estas redadas sorprenden por el hecho de que California es la despensa de EE.UU., siendo responsable del 75 % de la producción anual nacional de frutas y frutos secos, y que es sabido que la mayoría de los aproximadamente 255.700 trabajadores agrícolas de este estado son hispanos y que más de la mitad son indocumentados.

Regresar a los mismos lugares

Sin blancos identificados, los agentes de inmigración están regresando ahora a lugares donde hace pocos días antes realizaron detenciones.

EFE pudo comprobar este miércoles que los agentes de ICE regresaron a un Home Depot de la ciudad californiana de Whittier donde realizaron ya arrestos el lunes pasado.

Los jornaleros confirmaron también que al menos una persona fue aprehendida en el estacionamiento de la tienda, donde el pasado lunes ya fueron detenidos tres indocumentados que buscaban trabajo.

Despliegues con aire militar

Desde el retorno al poder de Trump en enero la imagen de los agentes de ICE luciendo pasamontañas o máscaras (algo que solo hacían en operaciones muy sensibles o encubiertas) y apareciendo en vehículos acorazados, tal y como hicieron en los recientes operativos en Los Ángeles, ha comenzado a ser común.

Estos métodos están generando duras críticas de aquellos que consideran que esa manera de proceder corresponde más a grupos militares o paramilitares que a agentes federales de inmigración y que es uno de los factores adicionales para alimentar la sensación de miedo que se extiende entre las comunidades hispanas.

El diario The New York Times ha informado que ICE incluso está empleando una nueva aplicación de mapas que localiza a personas con órdenes de deportación a partir de datos almacenados en distintas agencias del Gobierno estadounidense.