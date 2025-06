Posibles daños al ecosistema complican la construcción de la 'Alcatraz Lagarto' en Florida

La alcaldesa del condado de Miami Dade, Daniella Levine, citó este lunes una serie de obstáculos para que Florida construya la cárcel migratoria 'Alligator Alcatraz' (Alcatraz Lagarto), rodeada de caimanes y serpientes, debido al posible impacto al ecosistema de la zona natural dónde se propone edificar.

La semana pasada el fiscal general de Florida, James Uthmeier, con el aval del gobernador de Florida, Ron DeSantis, echó a andar un plan para construir la prisión que tendría una capacidad para albergar a 1,000 migrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos.

El lugar, cuyo nombre hace referencia a la histórica prisión de Alcatraz que el presidente Donald Trump ha ordenado reabrir en la bahía de San Francisco (California) y a los lagartos de Florida, se construiría en un aeropuerto abandonado en la zona natural de los Everglades, con una superficie de 39 millas cuadradas (101 kilómetros cuadrados), propiedad de los condados de Miami Dade y Collier.

En una carta dirigida a Kevin Guthrie, director de gestión de Emergencias de Florida, la alcadesa demócrata expresó las preocupaciones por el proyecto debido a la ubicación donde se quiere construir la cárcel, lo que requiere de una "revisión exhaustiva" para la venta del predio.

La funcionaria, que dejó claro su deseo de colaborar con el Gobierno estatal, también advirtió que es imperativo comprender el alcance de la propuesta ya que el impacto en el ecosistema de los Everglades podría ser devastador.

La oficina de Guthrie inició el sábado pasado los contactos con los condados de Miami-Dade y Collier para la compra del terreno por 20 millones de dólares. En la misiva el funcionario citaba múltiples órdenes de emergencia firmadas por DeSantis, que le permitiría comprar al estado los terrenos, según información citada por el Miami Herald.

Guthrie indicó que Florida tiene "la intención de colaborar" con los condados de Miami-Dade y Collier para completar la transacción "de manera expedita", de acuerdo al rotativo.

Mensaje de protesta

La misiva hace eco del mensaje de la propuesta del fiscal Uthmeier que resaltó en un video que no se necesita un gran presupuesto en la seguridad del perímetro: "No necesitas invertir mucho en el perímetro. Si la gente sale, no hay mucho esperando por ellos más que lagartos y pitones. Ningún lugar para escapar, ningún lugar para esconderse", expresó Uthmeier en un video en el que recorre el sitio.

El fiscal recordó que Florida es "líder" en implementar la política migratoria de Trump, pues el gobernador, el republicano Ron DeSantis, ha impulsado los acuerdos que obligan a las autoridades locales de los 67 condados a cooperar con ICE, además de proponer que la Patrulla de Carreteras de Florida haga redadas.

Si consigue la aprobación del Gobierno federal y de los condados, el sitio estaría listo en un plazo de 30 a 60 días, prometió Uthmeier.

Sin embargo, la propuesta ya provocó protestas de ambientalistas. Este domingo varias organizaciones, entre ellas Friends of the Everglades, lideraron una manifestación en la que advirtieron que este lugar "es sagrado".

"Este sitio es un hogar multigeneracional para los pueblos originarios de Florida, y no es el hogar de una prisión dañina e innecesaria", publicó Friend of The Everglades en su cuenta de Facebook.

La propuesta del gobierno floridano ocurre mientras crecen las denuncias de activistas sobre las condiciones de hacinamiento de los migrantes detenidos en Florida.

Como en el Centro de Detención de Krome, donde más de un centenar de extranjeros encerrados formaron con sus cuerpos una señal de auxilio de ´SOS´ visible desde el aire hace dos semanas.