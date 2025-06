Ambientalistas luchan contrarreloj para frenar Alcatraz Caimán, el centro migratorio en Florida

Ambientalistas luchan contrarreloj para frenar la prisión de migrantes 'Alligator Alcatraz' (Alcatraz Caimán) que construye Florida a partir de esta semana y abriría en julio en la zona natural de los Everglades, pese a carecer de una evaluación de cómo impactaría a los pantanos y especies endémicas.

Organizaciones ciudadanas lanzaron la campaña 'Stop Alligator Alcatraz' para impedir el centro de detención que albergaría hasta 1,000 migrantes al oeste de Miami, donde el gobernador, Ron DeSantis, los sorprendió al comenzar la construcción del proyecto tan solo días después de anunciarlo la semana pasada.

"La mezcla de especies, los humedales, las docenas y docenas de especies amenazadas y en peligro que viven en esta área son completamente únicas. Así que me duele y estoy atónito de que esto haya pasado tan rápido", indicó a EFE el director ejecutivo de la South Florida Wildlands Association, Matthew Schwartz.

El investigador señaló que no es conocida "ninguna evaluación ambiental que podría haberse realizado en un período de una semana", algo en lo que coincidió la directora ejecutiva de Friends of the Everglades, Eve Samples, una de las líderes de 'Stop Alligator Alcatraz'.

"Desafortunadamente, el estado de Florida no ha publicado ningún análisis ambiental detallado de estos impactos que tanto nos preocupan. Ha habido una falta de transparencia", señaló Samples.

Migrantes detenidos en medio del pantano

El lugar, cuyo nombre hace referencia a la histórica prisión de Alcatraz que el presidente Donald Trump ha ordenado reabrir en la bahía de San Francisco, y a los caimanes de Florida, se construye en un aeropuerto abandonado en la zona natural de los Everglades, con una superficie de 39 millas cuadradas (101 kilómetros cuadrados).

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, ofreció al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) retener ahí, a partir del próximo mes, hasta a 1.000 migrantes, quienes afrontarán "caimanes y pitones si intentan salir" del lugar.

Los ambientalistas temen que esto dañe la flora y fauna del Parque Nacional de los Everglades, donde hay 36 especies nativas de Florida en la lista federal de especímenes amenazados o en peligro, como la pantera floridana, la cigüeña de madera, el manatí de las Indias Occidentales y el cocodrilo y el caimán americanos.

"Nuestras preocupaciones ambientales también están relacionadas con el desperdicio que producen los humanos. Por ejemplo, si vas a albergar al menos a 1,000 prisioneros en el sitio, ¿cómo vas a lidiar con los desechos que podrían dañar el ambiente? ¿O con el suministro de agua?", cuestionó Samples.

Tanto Friends of the Everglades como la South Florida Wildlands Association recordaron que los activistas se movilizaron en 1969 para detener la construcción del "aeropuerto más grande del mundo" en la zona donde ahora estará el centro de detención.

Ante las preocupaciones ambientales, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, exigió en un pronunciamiento frenar la construcción de la prisión porque el terreno está en el condado, que solo recibirá 20 millones de dólares por él, aunque está valuado en al menos 190 millones de dólares.

La "emergencia" de Florida por inmigración

El gobernador DeSantis ha argumentado que el estado vive una "emergencia" para construir 'Alligator Alcatraz' y otro centro de detención migratorio anunciado el miércoles en un campo de la Guardia Nacional al suroeste de Jacksonville, con lo que Florida albergará hasta 5.000 migrantes en total.

Defensores migratorios han denunciado "condiciones inhumanas" de los extranjeros detenidos en Florida, como el Centro Federal de Detención (FDC, en inglés) de Miami, donde el miércoles se reveló que un canadiense que estaba ahí bajo custodia del ICE falleció el lunes.

María Bilbao, coordinadora de campañas de la American Friends Service Committee (AFSC) en Florida, acusó en una audiencia pública del condado de Miami-Dade al gobernador DeSantis de "estar usando la crueldad como espectáculo político".

"Ahora quiere construir un centro de detención como teatro político en los Everglades, rodeado de lagartos y el calor extremo de Florida, en un terreno que pertenece a este condado", lamentó en la audiencia del jueves.