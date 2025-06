La defensa sostiene que Diddy tenía un estilo de vida "liberal" compartido con sus novias

La defensa de Sean Combs -conocido como Diddy-, en el caso que enfrenta en Nueva York, aseguró este viernes en sus alegatos finales que este juicio no va sobre tráfico sexual, sino sobre "un estilo de vida liberal" en el que sus entonces novias querían participar.

"El juicio presentado por la Fiscalía no es el juicio real (...). Las pruebas hablan de un estilo de vida liberal, de intercambio de parejas, y eso no es lo que dijeron las fiscales. Ellas presentaron el uso de drogas y los tríos como si fuera crimen organizado", alegó uno de los abogados de Combs, Marc Agnifilo, mientras se desplazaba de un lado a otro de la sala mirando fijamente al panel de doce jurados.

Así, Agnifilo aseguró que quienes fueron novias de Combs, Cassie Ventura y una mujer que testificó bajo el seudónimo de Jane, participaron voluntariamente en los maratones sexuales con prostitutos orquestados y grabados por el propio rapero, llamados "freak offs".

Y definió a Cassie como "una mujer que disfrutaba del sexo": "¡Bien por ella! Es hermosa y no tiene miedo", exclamó Agnifilo, que durante sus alegatos finales gesticulaba profusamente e incluso hacía comentarios en tono de sorna.

Diddy, vestido con un jersey beige y unos pantalones grises, permaneció atento durante la primera parte de los alegatos finales de su defensa y, al igual que él, escuchaban a Agnifilo tres de sus hijas y su madre.

Agnifilo mencionó la acusación de que Combs ordenó a algunos de sus empleados explotar con un coctel molotov el coche del también rapero Kid Cudi en 2012, algo de lo que no hay pruebas: "Él no hizo eso, ese no es su estilo. No hay pruebas. Las pruebas serían huellas dactilares, testigos...".

Y cuestionó que Cassie tuviera miedo de Diddy, porque "le mentía a la cara y salía con otro hombre delante de sus narices", refiriéndose a que mientras mantenía una relación con Kid Cudi seguía viéndose con Combs.

Testimonio de Cassie

Durante su testimonio, Cassie Ventura lo acusó de propinarle brutales palizas de manera frecuente, unas declaraciones que han estado acompañadas de imágenes de hematomas presuntamente causados por estas agresiones, así como por el viral video en el que Combs la golpea en el pasillo de un hotel de Los Ángeles.

Hoy, Agnifilo también arremetió contra las acusaciones de una exempleada de Combs, Capricorn Clark, quien aseguró que el rapero la secuestró y la llevó en contra de su voluntad a casa de Kid Cudi: "No fue secuestrada, ella volvía a su casa todos los días. ¿Es secuestro si él ordenó que la llevaran de vuelta a casa? ¿Cómo funciona? Seamos honestos. ¡Él está imputado por eso!", exclamó con grandes aspavientos y señalando a Diddy.

El artista, de 55 años, enfrenta cinco cargos: uno por asociación ilícita, dos por tráfico sexual y otros dos de transporte para ejercer el proxenetismo.

De ser declarado culpable podría pasar el resto de su vida en prisión.