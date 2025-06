Bodegueros de Nueva York critican a candidato a alcalde y lo llaman comunista

La Asociación de Bodegas Unidas de América (UBA), acusó hoy al virtual candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, de mentir para ganar las pasadas primarias demócratas y de cara a las elecciones del 4 de noviembre con su propuesta de supermercados administrados por la ciudad, lo que creen es irrealizable, además de una "competencia desleal" para sus negocios.

La UBA (por sus siglas en inglés) estuvo representada en una conferencia de prensa por su presidente, Radhames Rodríguez, y su portavoz y también empresario, Fernando Mateo, junto al millonario John Catsimatidis, dueño de la cadena de supermercados Gristedes —entre otros negocios—, que arremetieron contra Mamdani, asambleísta estatal al que acusan de comunista, aunque ideológicamente está más cerca de la socialdemocracia.

Mamdani ha propuesto crear supermercados públicos con productos subvencionados por la misma Alcaldía, que saldrían así al mercado a un precio más bajo que el del mercado.

Los bodegueros dijeron que Mamdani tendría que gastar dinero de los contribuyentes para llevar a cabo esa propuesta y recordaron que ellos ya pagan miles de dólares en impuestos y se oponen a que sean usados para competir contra sus propios negocios.

"Todo el mundo ama eso (los supermercados gratis), pero eso no se puede hacer, no es real, no permitiremos que ocurra y el Gobierno de la ciudad no permitirá que eso ocurra", afirmó enérgico Mateo, que en 2022 aspiró a la candidatura republicana a la alcaldía.

Los bodegueros

"Este no es un país comunista, es un país capitalista", sostuvo además el empresario dominicano, quien recordó que las bodegas son pequeños negocios cuyos dueños luchan duro por sobrevivir y emplean inmigrantes cuyas vidas serían interrumpidas por la propuesta de Mamdani, a quien habló directamente para decirle que no haga promesas falsas a los neoyorquinos.

Aseguraron, frente a la sede de un Gristedes en Manhattan, acompañados por empleados de las bodegas y del supermercado, que, pese a que la idea resulte atractiva, se basa en una fantasía porque ningún alcalde tiene la facultad legal ni operativa para sustituir la empresa privada por el control gubernamental.

"La ciudad no puede administrar ni sus propias agencias, ¿cómo va a administrar un negocio?", afirmó Mateo, mientras que Catsimatidis —republicano que también aspiró en el pasado a la alcaldía— afirmó, airado, que "no creemos en socialistas, la ciudad de Nueva York no cree en socialistas, eso es basura".

El empresario ha dicho que, si Mamdani gana las elecciones en noviembre, cerrará o venderá su cadena, compuesta por unos 17 supermercados a través de la ciudad.

Por su parte, el presidente de los bodegueros dijo a EFE que hay unas 25.000 bodegas en la ciudad y que el 60 % de éstas están en manos de latinos que se verían perjudicados en caso de hacerse realidad la propuesta del socialdemócrata.

También indicó que se reunió con representantes de los dueños de supermercados —muchos ya en manos latinas— y que acordaron trabajar juntos para frenar a Mamdani.