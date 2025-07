Grok4 se estrena entre polémica antisemita y promesa de ser la IA "más inteligente"

La nueva actualización de Grok, el chatbot de la red social X, llega en medio de una polémica porque previamente lanzó comentarios antisemitas a preguntas de los usuarios, mientras su propietario, Elon Musk, promete que será la IA "más inteligente" del mundo.

"Grok llegará a los vehículos Tesla muy pronto, la semana siguiente a más tardar", indicó este jueves Musk en su cuenta oficial de X, tras la presentación de la cuarta versión del chatbot de su propiedad.

Musk destacó la pronta llegada de Grok a sus autos y también que esta nueva versión tiene la capacidad de cantar, simular acentos y promete capacidades avanzadas en comprensión de texto y una mayor fluidez de respuesta en comparación con las versiones anteriores.

La presentación de Grok la madrugada del miércoles llegó precedida un día antes por una polémica, porque el asistente artificial de Musk lanzó una serie de comentarios antisemitas y elogios a Adolf Hitler.

Esta situación llevó a Grok a boca de diferentes sectores: primero, la Liga Antidifamación (ADL) criticó los mensajes como "irresponsables", y posteriormente, el gobierno de Polonia pidió ante la Unión Europea (UE) que se investigue al chatbot de Musk por sus comentarios.

A la polémica por los comentarios de Grok se sumó el mismo día la dimisión de Linda Yaccarino como directora ejecutiva de X.

Críticas de los usuarios

El robot de Musk también ha recibido críticas de los usuarios. En diferentes plataformas, como Reddit, ciudadanos han dudado de Grok por su "parcialidad" y la posibilidad de que genere desinformación con sus respuestas sobre temas específicos.

Grok4, el producto estrella de xAI, un proyecto milmillonario de desarrollo de IA con algunos de los centros de datos más avanzados del planeta, está disponible para los usuarios premium de X y para aquellos que paguen 30 dólares mensuales por la suscripción.

Musk dedicó gran parte del día de hoy a resaltar las capacidades y los altos estándares de procesamiento del nuevo Grok, al que ha bautizado como SuperGrok.

"Yo esperaría que Grok descubra nuevas tecnologías útiles no más tarde del próximo año y tal vez al final de este. Puede que descubra nuevos modelos físicos el próximo año", dijo Musk, que no es la primera vez que hace grandes predicciones tecnológicas que no se cumplen.

En la presentación de su nueva IA conversacional, que compite con las de OpenAI o Anthropic, Musk dijo que le preocupa que esta tecnología pueda pronto superar a los humanos y reconoció que no sabe si será algo bueno o malo para la humanidad.