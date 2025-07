Trump sugiere que deberían haber tenido campanas en Texas para alertar de las inundaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió este sábado que en Texas "deberían haber tenido campanas" para alertar sobre las inundaciones que han dejado al menos 120 muertos y más de 170 desaparecidos, aunque insistió en que hubo "una alerta temprana".

"Tal vez deberían haber tenido campanas, algo que sonara, pero es un territorio muy peligroso cuando piensas en todas las veces que han tenido este problema. Recibieron mucha advertencia, pero era tarde por la noche y las personas estaban durmiendo", expresó en una entrevista con su nuera, Lara Trump, en Fox News.

Sus declaraciones ocurren un día después de su recorrido por la principal zona afectada, en el condado de Kerr, cerca de San Antonio, donde el viernes rechazó la pregunta de una periodista de la cadena CBS sobre si las alertas de la subida del cauce del río Guadalupe no se emitieron a tiempo.

"Solo una persona muy malvada haría una pregunta así", le respondió el líder republicano.

Pese a mencionar ahora la posibilidad de haber tenido campanas o algo que emitiera un sonido, el presidente insistió en que "hubo una alerta muy temprana" y que las autoridades "alertaron un día antes".

Incluso aseveró que "algunas personas escucharon la alerta y salieron, pudieron llegar a tierra más alta".

También defendió el trabajo de la titular del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, y del gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott.

"Comparado con el poder de la naturaleza, nadie es poderoso realmente, nadie es poderoso. Pero estamos trabajando con Texas. Estamos trabajando con un gran gobernador", manifestó.

Ciudadanos y especialistas han cuestionado a las autoridades locales por no haber ordenado la evacuación de las zonas cercanas al río, pese a las lluvias y las alertas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés).

Sistema de alertas por inundaciones

Las preguntas crecieron tras una investigación de The New York Times que reveló que el condado de Kerr no recibió financiación para mejorar el sistema de alertas por inundaciones, a pesar de que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) había alertado de que la región "probablemente" se inundaría este año.

En un informe publicado en 2024, FEMA había estimado que el costo de este nuevo sistema, centrado solo en crecidas del río Guadalupe, costaría un millón de dólares, según recogió el periódico estadounidense.

Mientras las labores de búsqueda persisten, Trump describió ahora el incidente como "una cosa muy triste".

"Y miro a los padres y están devastados, están devastados, y aún creen que hay esperanza", apuntó.