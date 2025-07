Colbert arremete contra Trump tras anuncio del fin de su programa "Late Show"

El anuncio del fin de "The Late Show" llegó tres días después de que Stephen Colbert calificara de "gran soborno" el pago por la CBS de 16 millones de dólares a Donald Trump para acabar con su querella contra la cadena. ( FUENTE EXTERNA )

El humorista político Stephen Colbert declaró la guerra a Donald Trump en la primera emisión de su "Late Show" tras el anuncio del fin del programa que marcó una época en la televisión: "Se acabó la diplomacia. ¡Váyase a la mierda!", le dijo al presidente estadounidense.

La CBS anunció la semana pasada que a partir de mayo de 2026 suprimirá esta franquicia histórica iniciada en 1993 por David Letterman.

Para Colbert esta decisión busca el favor de Trump para Paramount, la casa matriz de la cadena, inmersa en un proceso multimillonario de fusión que debe ser autorizado por la Comisión Federal de Comunicaciones, dependiente del presidente republicano.

El "gran soborno"

El anuncio del fin de "The Late Show" llegó tres días después de que Colbert calificara de "gran soborno" el pago por la CBS de 16 millones de dólares a Trump para acabar con su querella contra la cadena, a la que acusaba por lo que calificó como una edición "engañosa" de una entrevista a la vicepresidenta Kamala Harris, entonces su oponente en las presidenciales de 2024.

Trump se regodeó con el despido de uno de sus más ácidos críticos en su plataforma Truth Social: "Me encanta que hayan despedido a Colbert", escribió.

Colbert bromeó diciendo que desde que comenzó como cómico de improvisación en Chicago en la década de 1980, siempre había soñado con que un presidente en ejercicio celebrara el fin de su carrera.

También cuestionó la lógica de la CBS, que alegó que la supresión del programa se debe a "una decisión puramente financiera" y se refirió a una filtración anónima durante el fin de semana que señalaba que el programa de Colbert había perdido 40 millones de dólares el año pasado.

Colbert bromeó diciendo que podía justificar la pérdida de 24 millones de dólares al año, pero que no era responsable de los otros 16 millones, en referencia al acuerdo de CBS News con Trump.

En su monólogo donde repasa la actualidad con seriedad, humor e ingenio, Colbert arremetió contra Trump por exigir que el equipo de fútbol americano Washington Commanders recupere su nombre anterior, Washington Redskins, considerado como un insulto hacia los pueblos originarios estadounidenses.

Y sugirió llamar al equipo "Washington Epsteins", en referencia al difunto pederasta Jeffrey Epstein, cercano al presidente en los años 1990, cuya sombra ha puesto en aprietos al republicano en los últimos días tras dar marcha atrás en la publicación de documentos potencialmente comprometedores.

Colbert recordó que la cadena había acabado con su programa, pero no con él, antes de explayarse sobre la amistad entre Trump y Epstein.

El humorista se ha convertido en un crítico acérrimo de Trump: desde sus políticas hasta su afición por el villano de la literatura y el cine Hannibal Lecter.

Obedecer por adelantado

Fuera del teatro Ed Sullivan, en el centro de Manhattan, donde se graba el programa, se reunió un grupo de manifestantes con pancartas que decían "¡Colbert se queda! ¡Trump debe irse!".

Elizabeth Kott, una profesora de secundaria de 48 años que asistía al programa, calificó el despido de Colbert de "terrible".

"Es realmente horrible que se haya llegado a esto en este país, donde las empresas sienten la necesidad de obedecer por adelantado", dijo a la AFP.

La invitada principal del lunes, la aclamada actriz Sandra Oh, no se contuvo y pidió una "plaga sobre CBS y Paramount", tras elogiar el trabajo de Colbert por decir la verdad al poder sin dejar de ser divertido.

Su otro invitado, el actor Dave Franco, tampoco escatimó elogios a la carrera de Colbert tanto en "The Daily Show", como "The Colbert Report" y ahora en "The Late Show".

Tras la grabación del programa del lunes, se saltó la prometida sesión de preguntas y respuestas, pero le dijo al público del estudio que "estaba nervioso cuando llegó".

"Los echaré de menos", se despidió.