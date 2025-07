Hulk Hogan, el ídolo de bigote rubio y bandana que popularizó la WWE y fue aliado de Trump

Hulk Hogan, fallecido este jueves a los 71 años de edad, destacó en vida como una leyenda de la World Wrestling Entertainment (WWE), impulsor de la 'Hulkmanía', estrella mediática fuera de los rings y, en sus últimos años, como un fiel aliado del presidente de EE. UU., Donald Trump.

El carismático luchador, cuyo nombre real es Terry Gene Bollea, fue fácilmente distinguible por su peculiar bigote rubio en forma de herradura y su pañuelo siempre a la cabeza, que coronaba un cuerpo portentoso de dos metros de altura, fue uno de los grandes contribuyentes al fenómeno de masas que hoy es la WWE.

Hogan, nacido en Augista (Georgia) y quien murió hoy de un paro cardíaco en su casa en Florida, Estados Unidos, estaba casado con la instructora de yoga Sky Daily.

Su aparición en los rings a finales de la década de 1970, con un físico que se comparó con el del personaje de ficción 'Hulk', dio lugar a la denominada 'Hulkmanía' y atrajo a millones de fanáticos a esta industria que mezcla la lucha libre con el entretenimiento.

El luchador ostentó el campeonato mundial de la WWF (actual WWE) hasta en cinco ocasiones y protagonizó numerosos eventos de gran repercusión.

Posteriormente se pasó a la World Championship Wrestling (WCW) donde se convirtió en campeón mundial hasta en seis ocasiones a finales de la década de 1990.

Papeles estelares

El éxito como luchador se dio a la par de que Hogan crecía como un símbolo mediático más allá de la WWE y la WCW, y ejerció varios roles como actor de cine o televisión. Tuvo un papel en 'Rocky III', en 1982, y llegó a protagonizar algunas películas familiares como 'Suburban Comanddo' (1991) o 'Mr. Nanny' (1993).

En cuanto a la televisión, tuvo cameos en varias series populares como 'The A Team', 'Baywatch' o 'The Goldberg' y llegó a tener su propio reality 'Hogan Knows Best'.

Hogan protagonizó otra lucha fuera de los escenarios en 2013, cuando demandó al medio de chismes Gawker por la publicación de un video sexual suyo.

El caso acabó siendo favorable al luchador, que recibió 31 millones de dólares después de que la compañía se declarara en bancarrota y asegurara no poder hacer frente al pago de 115 millones de dólares ordenado inicialmente.

Hogan también se vio expuesto a otras controversias en los últimos años. En 2015 fue expulsado temporalmente del Salón de la Fama de la WWE después de que se hiciera público un audio en que se refería de manera ofensiva hacia las personas afroamericanas.

El luchador acabó disculpándose por dicho suceso y aceptando hacer un voluntariado con jóvenes para mitigar su error.

Una de sus últimas apariciones públicas tuvo lugar durante la última jornada de la Convención Nacional Republicana en julio de 2024, cuando habló antes del primer discurso público de Trump, entonces candidato a presidente, tras el atentado en Butler, en el estado de Pensilvania.

Lo hizo desde el escenario y ante una acalorada multitud, que vio cómo el luchador se quitó la chaqueta y se desgarró una camiseta para quedarse con otra de tirantes con el apellido del presidente y el de su compañero de fórmula, el ahora vicepresidente J.D. Vance.

"Va a ganar en noviembre y cuando lo haga todos vamos a ser campeones de nuevo. Ha sido el mayor patriota y lo sigue siendo. Siempre ha dicho exactamente lo que piensa, e independientemente de las posibilidades, siempre encuentra la manera de ganar", señaló de Trump, a quien dijo conocer desde hace 35 años.