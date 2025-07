Trump señala que aunque podría indultar a Maxwell, cómplice de Epstein, no lo ha pensado

El presidente estadounidense, Donald Trump, admitió este viernes que aunque tiene la potestad de indultar a Ghislaine Maxwell, expareja y cómplice de Jeffrey Epstein, no es algo que haya contemplado.

"No es algo en lo que haya pensado. Realmente se me permite hacerlo, pero no es algo en lo que haya pensado", explicó a medios congregados en el jardín de la Casa Blanca poco antes de su partida rumbo a Escocia.

Interrogada por el DOJ

Maxwell, de 63 años, se encuentra actualmente presa en un centro penitenciario de Tallahassee, la capital de Florida. Cumple una condena de 20 años por tráfico sexual, mismo crimen del que se acusó a Epstein en Nueva York, quien falleció en 2019 una semana después de su ingreso en la cárcel.

El fiscal general adjunto de Estados Unidos, Todd Blanche, se ha desplazado hasta allí para interrogarla este pasado jueves y hoy viernes.

En su primera jornada, Maxwell respondió a todas las preguntas formuladas y no invocó ninguno de sus derechos, según su abogado, David Oscar Markus.

Este interrogatorio se produce en plena polémica por el caso Epstein, después de que el FBI y el Departamento de Justicia concluyeran en una investigación que el financiero no contaba con una "lista de clientes" famosos para chantajear y confirmaran su muerte por suicidio.

Los simpatizantes más acérrimos de Trump han manifestado su insatisfacción con la Administración del republicano, que había prometido en campaña publicar dicha lista, una supuesta agenda de cómplices de Epstein que incluiría a celebridades y políticos influyentes que ha sido por años el centro de numerosas teorías de conspiración de la ultraderecha.