Autoridades de Nueva York despiden con una vigilia a víctimas de tiroteo

Las autoridades de la ciudad de Nueva York, incluido su alcalde, Eric Adams, despidieron este martes con una vigilia a las víctimas del tiroteo que tuvo lugar ayer en 'La Gran Manzana', y que se saldó con la muerte de cuatro personas, incluido un policía, además del tirador.

La ceremonia, a la que también asistieron algunos familiares de las víctimas, tuvo lugar en el Parque Bryant de la ciudad, ubicado unas diez manzanas al suroeste del edificio de oficinas donde se perpetró el ataque

"Tener que caminar y ver los restos de una violencia de ese nivel me desgarró", dijo Adams recordando lo acontecido 24 horas antes en el corazón de Nueva York.

El tirador, un hombre de 27 años que vivía en Las Vegas y llegó a Nueva York el mismo día del ataque, sufría una enfermedad mental, según las autoridades. Una cuestión que el alcalde sacó a colación durante su intervención, durante la que pidió un mayor control sobre las armas.

"Hemos abogado por una reforma inteligente y sensata de la legislación sobre armas. No se puede crear un ambiente con una persona que no tiene la capacidad mental, las herramientas y las balas para entrar en cualquier edificio de Estados Unidos y causar estragos de esta magnitud en esta nación. No podemos responder a leyes de armas sin sentido con imágenes", expresó.

De acuerdo con la Policía, el atacante tenía como objetivo las oficinas de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), pero se equivocó de ascensor y acabó en la sede de otra compañía, donde mató a una persona, instantes después de haber asesinado a otras tres personas en el vestíbulo del edificio, incluido el policía.

Atacante se suicido

Poco después se quitó la vida al dispararse a sí mismo con el rifle militar AR-15 que empleó en el ataque, según el cuerpo policial.

"Es hora de superar una sociedad donde las armas automáticas son tan fáciles de conseguir como un celular. Necesitamos repensar nuestra sociedad para que se sienta cómodo portando un arma ilegal de esta magnitud", prosiguió Adams, asegurando que no por este ataque Nueva York dejaba de ser "la ciudad grande más segura de EE.UU."

La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, también estuvo presente en el homenaje, e hizo un llamado a aumentar el control sobre la posesión de armas, un debate habitual con cada masacre de esta naturaleza que se desencadena en Estados Unidos.

La ceremonia también incluyó oraciones de varios líderes religiosos, entre ellos un imán de la comunidad musulmana neoyorquina. El policía fallecido era un migrante bangladesí, padre de dos hijos y cuya esposa estaba embarazada de un tercero.