EE. UU. ejecutó por primera vez a un criminal que llevaba un desfibrilador en el corazón

Las autoridades del estado estadounidense de Tennessee ejecutaron este martes por primera vez con una inyección letal a un criminal que llevaba un desfibrilador implantado en el corazón, pese a las denuncias de abogados y organizaciones civiles sobre una posible agudización de su sufrimiento.

El Departamento Penitenciario de Tennessee llevó a cabo la ejecución con inyección letal hacia las 3:00 p.m. de hoy en el Instituto de Máxima Seguridad Riverbend, en Nashville.

La Corte Suprema de Estados Unidos y el gobernador de Tennessee, Bill Lee, rechazaron el lunes las peticiones de clemencia de los defensores para intervenir en el caso de Byron Black, un hombre de 69 años que asesinó en 1988 a su novia, Angela Clay, y a las dos hijas de ella, de 9 y 6 años.

La defensa pedía quitarle el desfibrilador por temor a que el aparato le diera choques repetidos y agudizara el sufrimiento del hombre, quien estaba en silla de ruedas y padecía demencia y fallos cardíacos, según la organización Death Penalty Information Center.

La petición de clemencia señaló, además, que esta ejecución sería "la primera de una persona con discapacidad en Tennessee en la época moderna de la pena de muerte".

"Su cerebro y su cuerpo continúan deteriorándose a una rápida velocidad. No es absolutamente una amenaza para nadie. El hecho de que esta corte haya cerrado las puertas a su justificada petición basada en discapacidad intelectual no solo es inconstitucional, es inhumano", indicó su abogada Kelley Henry al medio The Intercept.

Ejecuciones

Con la de Black, suman 28 criminales ejecutados en Estados Unidos en lo que va de 2025, con lo que ya se superaron los 26 de todo 2024, y es la cifra más alta de los últimos cinco años, de acuerdo con el Death Penalty Information Center.

El incremento de este año se atribuye en particular a Florida, que concentra casi una de cada tres ejecuciones, un total de nueve, y planea concretar dos más en agosto: el 19, la de Kayle Bates, quien mató a cuchilladas a una mujer de 24 años; y para el 28, la de Curtis Windom, quien mató a tres personas en el condado de Orange.