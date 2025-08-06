EE. UU. presenta cargos por delito de odio contra asesino de empleados de embajada israelí

Un hombre con una bandera israelí cerca del lugar donde dos personas fueron asesinadas a tiros cerca del Museo Judío Capital en Washington, D.C., Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

Estados Unidos presentó este miércoles cargos federales por delito de odio contra el sospechoso acusado de asesinar a tiros a dos empleados de la embajada israelí en Washington D. C. a principios de este año.

En este sentido, se acusó formalmente a Elías Rodríguez, de 31 años, de los cargos adicionales de crímenes de odio con resultado de muerte, quien podría enfrentar a la pena de muerte.

Rodríguez ya está acusado de dos cargos de asesinato en primer grado, asesinato de funcionarios extranjeros y otros cargos por el tiroteo que mató a Yaron Lischinsky, de 30 años, y Sarah Lynn Milgrim, de 26, dos empleados de la embajada de Israel en Washington, quienes salían de un evento en el Museo Judío de la capital estadounidense el 21 de mayo.

Confesó en el acto

Cuando los agentes llegaron al museo, Rodríguez solicitó hablar con la policía y les dijo: "Lo hice por Palestina, lo hice por Gaza, estoy desarmado", según los documentos de la acusación.

Luego, Rodríguez fue puesto bajo custodia.

Se espera que Rodríguez comparezca ante el tribunal federal de Washington D. C. para una audiencia preliminar sobre sus cargos iniciales este viernes.