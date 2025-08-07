Hombre enfrenta hasta 45 años de prisión por peleas de perros y venta de drogas en EE. UU.

Imagen ilustrativa de un perro pitbull. ( FUENTE EXTERNA )

Un ciudadano estadounidense podría recibir una condena de hasta 45 años de prisión por entrenar perros para que participaran en peleas ilegales y por posesión de metanfetamina con intención de distribución, informó este jueves el Departamento de Justicia en un comunicado.

Joel Brown, de 38 años, admitió tener once perros de raza pitbull en su residencia en el estado de Ohio.

De acuerdo con las autoridades, los animales estaban encadenados a neumáticos enterrados en el suelo y compartían un mismo espacio, aunque sin poder interactuar físicamente entre ellos.

La investigación se inició después de que Brown publicara en su cuenta de Facebook un video donde se veía a uno de los perros, cubierto de cicatrices, al correr sobre una cinta diseñada para el entrenamiento canino.

Tras un registro en el domicilio, agentes del distrito y personal de la organización protectora de animales Columbus Humane rescataron a los perros.

Una ley prohíbe la participación de animales en peleas

La ley federal prohíbe "poseer, entrenar, transportar, entregar, recibir, comprar o vender animales destinados a participar en peleas".

Además del cargo relacionado con el maltrato animal, Brown también fue imputado por posesión de aproximadamente 52 gramos de metanfetamina, sustancia que presuntamente pretendía vender.

Aunque aún no se ha dictado sentencia, Brown se enfrenta a una condena mínima obligatoria de cinco años y hasta un máximo de 40 años por el delito de posesión de drogas, además de una posible pena adicional de hasta cinco años por las peleas de animales.