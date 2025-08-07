Trump anuncia que Armenia y Azerbaiyán firmarán un acuerdo de paz en la Casa Blanca

Con la firma de acuerdo entre Armenia y Azerbaiyán podría fin a los conflictos ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que recibirá mañana a los líderes de Armenia y Azerbaiyán en la Casa Blanca para que firmen un acuerdo de paz, que pondría fin a un conflicto de más de 35 años en el Cáucaso Sur.

"Estas dos naciones han estado en guerra durante muchos años, lo que ha causado la muerte de miles de personas. Muchos líderes han intentado poner fin a la guerra, sin éxito, hasta ahora, gracias a 'TRUMP'", escribió hoy el mandatario republicano en su plataforma, Truth Social.

De acuerdo con Trump, además, el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, y el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, firmarán con Estados Unidos acuerdos bilaterales para impulsar "las oportunidades económicas y así aprovechar al máximo el potencial de la región del Cáucaso Sur".

"El viernes será un día histórico para Armenia, Azerbaiyán, Estados Unidos y el mundo entero", concluyó el jefe de Estado de EE. UU.

Declaración conjunta

Según la prensa estadounidense, los tres líderes emitirán una declaración conjunta el 8 de agosto a las 16.00 horas locales ET (20.00 GMT).

Este acuerdo de paz se produce en un momento en el que Trump también intenta lograr acuerdos de paz en Oriente Medio y en Ucrania.

Uno de los objetivos de Trump desde hace años es ser premiado con el Nobel de la Paz.