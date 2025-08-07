×
Compartir
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Juegos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Acuerdo de paz Armenia Azerbaiyán
Acuerdo de paz Armenia Azerbaiyán

Trump anuncia que Armenia y Azerbaiyán firmarán un acuerdo de paz en la Casa Blanca

Este acuerdo de paz se produce en un momento en el que Trump también intenta lograr acuerdos de paz en Oriente Medio y en Ucrania

    Expandir imagen
    Trump anuncia que Armenia y Azerbaiyán firmarán un acuerdo de paz en la Casa Blanca
    Con la firma de acuerdo entre Armenia y Azerbaiyán podría fin a los conflictos (FUENTE EXTERNA)

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que recibirá mañana a los líderes de Armenia y Azerbaiyán en la Casa Blanca para que firmen un acuerdo de paz, que pondría fin a un conflicto de más de 35 años en el Cáucaso Sur.

    "Estas dos naciones han estado en guerra durante muchos años, lo que ha causado la muerte de miles de personas. Muchos líderes han intentado poner fin a la guerra, sin éxito, hasta ahora, gracias a 'TRUMP'", escribió hoy el mandatario republicano en su plataforma, Truth Social.

    • De acuerdo con Trump, además, el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, y el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, firmarán con Estados Unidos acuerdos bilaterales para impulsar "las oportunidades económicas y así aprovechar al máximo el potencial de la región del Cáucaso Sur".

    "El viernes será un día histórico para Armenia, Azerbaiyán, Estados Unidos y el mundo entero", concluyó el jefe de Estado de EE. UU.

    RELACIONADAS

    Declaración conjunta

    Según la prensa estadounidense, los tres líderes emitirán una declaración conjunta el 8 de agosto a las 16.00 horas locales ET (20.00 GMT).

    Este acuerdo de paz se produce en un momento en el que Trump también intenta lograr acuerdos de paz en Oriente Medio y en Ucrania.

    Uno de los objetivos de Trump desde hace años es ser premiado con el Nobel de la Paz.

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 