Así luce Times Square tras el tiroteo de la madrugada del sábado

Las calles de Times Square, en Nueva York, lucen con su transitada normalidad luego de haberse reportado un tiroteo la madrugada de este sábado, en el que tres personas resultaron heridas.

El tiroteo comenzó alrededor de la 1:30 de la madrugada, cuando un joven de 17 años abrió fuego contra varias personas tras una disputa que no fue detallada por la policía de la ciudad.

El autor fue detenido por las autoridades, quienes le incautaron el arma de fuego, en espera de que se le presente una acusación formal por los hechos.

Las tres personas heridas fueron trasladadas a un hospital cercano y se encuentran en condición estable.

La agencia AFP informó que una mujer de 18 años sufrió un rasguño en el cuello, mientras que un hombre de 19 años y otro de 65 años resultaron heridos en las extremidades inferiores.

Otros tiroteos

El tiroteo ocurrió casi dos semanas después del que dejó cuatro muertos, incluyendo un policía, en Manhattan, donde el tirador Shane Tamura, quien se suicidó, disparó en un rascacielos que es sede de empresas como el gigante de inversiones Blackstone y las oficinas de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, en inglés).

Pese a estos incidentes, NYPD aseguró el lunes pasado que Nueva York tuvo el menor número de tiroteos en la historia en los primeros siete meses de 2025, con 412 incidentes y 489 víctimas, con una caída interanual de 26,4 % en los asesinatos.

