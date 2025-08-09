Trump nombra a la portavoz de Estado como la número dos de la misión de EEUU ante la ONU

Tammy Bruce, portavoz del Departamento de Estado y autora proconservadora, es nominada para el puesto de embajadora adjunta ( FUENTE EXTERNA )

El presidente estadounidense, Donald Trump, nominó este sábado a Tammy Bruce, actual portavoz del Departamento de Estado, para convertirse en la número dos de la misión de Estados Unidos ante Naciones Unidas.

En un post en la red social Truth, Trump anunció que Bruce, "una Gran Patriota, Personalidad Televisiva y Autora de Bestsellers" ha sido nominada para convertirse representante adjunta de Estados Unidos ante la ONU con el rango de embajadora.

"Desde el comienzo de mi segundo mandato, Tammy ha servido con distinción como portavoz del Departamento de Estado, donde desempeñó un trabajo fantástico", señaló el mandatario.

Bruce deberá ser confirmada por el Senado al igual que el Mike Waltz, nominado por Trump para ocupar el puesto de representante de EE.UU. ante la ONU tras abandonar el rol de consejero de Seguridad Nacional en mayo.

Dorothy Shea, una diplomática de carrera, es actualmente la embajadora ante la ONU de Estados Unidos, después de haber sido la número dos de la misión diplomática en 2024.

Antecedentes

Antes de ser la portavoz del secretario de Estado, Marco Rubio, Bruce fue durante más de 20 años colaboradora de Fox News y autora de libros proconservadores como "Miedo: Exponiendo la agenda de la Izquierda que mata mentes".

