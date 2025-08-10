EE. UU. defiende "el derecho de decidir" de Israel ante su plan para ocupar todo Gaza

Dorothy Shea: "No hay genocidio en Gaza, son mentiras contra Israel". ( FUENTE EXTERNA )

El Gobierno de Estados Unidos defendió este domingo que "Israel tiene el derecho a decidir lo que sea necesario" en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU convocada de emergencia para discutir el nuevo plan israelí para ocupar toda la franja de Gaza.

"Estados Unidos apoya el derecho de Israel para defenderse contra el terrorismo de Hamás y, finalmente, Israel tiene el derecho de decidir lo que sea necesario para su seguridad y qué medidas son apropiadas para acabar con la amenaza de Hamás y grupos similares", declaró la representante estadounidense, Dorothy Shea.

La diplomática estadounidense consideró "contraproducente" la reunión que convocaron los miembros europeos del Consejo de Seguridad tras difundirse el viernes que el Gobierno de Israel avaló un plan militar del primer ministro, Benjamín Netanyahu, para ocupar la Ciudad de Gaza, en el norte del enclave.

Aunque no mencionó de forma explícita el nuevo plan, Shea argumentó que el "Gobierno de Israel no tomó esta decisión de avanzar su campaña militar en un vacío, sino después de meses de la intransigencia de Hamás", al que acusó de no aceptar los acuerdos de cese al fuego.

"La simple verdad es que esta guerra podría terminar hoy, si Hamás permite a los rehenes y a todo Gaza salir libres. Notablemente, en lugar de presionar a Hamás, los miembros de este organismo han incentivado y recompensado su intransigencia", consideró la diplomática de Estados Unidos.

Genocidio en Gaza

Shea también acusó a los otros países del Consejo de Seguridad de "propagar mentiras" sobre Israel, al denunciar que es "categóricamente falso" que esté ocurriendo un genocidio en Gaza.

Mientras la reunión extraordinaria ocurría, Netanyahu aseguraba en una conferencia de prensa en Jerusalén que Israel lanzará "muy pronto" su ofensiva contra la ciudad de Gaza y los campamentos de refugiados en el centro y sur del enclave, que considera los dos últimos bastiones de Hamás en la Franja.

El embajador de Palestina ante la ONU, Riyad Mansour, aseveró el viernes que, desde la incursión del 7 de octubre de 2023 -en la que Hamás mató al menos a 1,200 personas en Israel-, el Ejército israelí ha asesinado a más de 60,000 palestinos, "la mayoría niños y mujeres".