Al menos tres muertos y múltiples heridos en un tiroteo en Austin, la capital de Texas

Las autoridades informaron que un sospechoso fue detenido después de huir de la escena

    Expandir imagen
    Al menos tres muertos y múltiples heridos en un tiroteo en Austin, la capital de Texas
    Policía de Texas frente a tienda de Target donde tuvo lugar un tiroteo en Austin, Texas. (FUENTE EXTERNA)

    Al menos tres personas murieron y varias resultaron heridas en un tiroteo la tarde de este lunes en un estacionamiento de una tienda en Austin, la capital del estado de Texas, informaron las autoridades.

    El Departamento de Policía de Austin (ADP, en inglés) dijo en un mensaje en su cuenta de X que al menos dos personas murieron en el incidente ocurrido a las 13.34 hora local (18.34 GMT) en el estacionamiento de una tienda Target.

    Luego ADP confirmó a la televisora KVUE que una tercera víctima había fallecido y otras dos personas resultaron heridas. Se desconoce su condición.

    Las autoridades informaron que un sospechoso fue detenido después de huir de la escena.

    Sospechoso bajo custodia

    • La jefa de APD, Lisa Davis, dijo a la televisora que el sospechoso robó un automóvil en el estacionamiento de Target y huyó, pero fue rápidamente localizado y puesto bajo custodia.

    "La escena sigue activa y la investigación continúa", declaró la policía en su mensaje al público.

    El alcalde de Austin, Kirk Watson, dijo en las redes sociales que había sido notificado de este tiroteo y que estaba siendo informado sobre la situación.

