Trump pide a China que "cuadruplique rápidamente" la compra de soja a EE. UU.

Granos de soja en manos de un joven agricultor exitoso, al fondo, una cosechadora trabajando en un campo de soja, concepto agrícola. ( SHUTTERSTOCK )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a China a que "cuadruplique rápidamente" sus compras de soja a los agricultores estadounidenses, un día antes de que termine la tregua que pactó con Pekín para negociar un nuevo acuerdo comercial.

"China está preocupada por la escasez de soja. Nuestros grandes agricultores producen la soja más robusta. Espero que China cuadruplique rápidamente sus pedidos de soja. Esto también es una forma de reducir sustancialmente su déficit comercial con EE. UU.", escribió el domingo el mandatario en su red Truth Social.

Trump aseguró que "se proporcionará un servicio rápido" ante el aumento en la demanda del grano. "Gracias, presidente Xi (Jinping)", concluyó su mensaje con un agradecimiento a su homólogo chino.

Los productos agrícolas son clave en la disputa comercial entre ambos países, especialmente después de que Trump arreciara la guerra comercial contra sus socios y elevara los aranceles a productos extranjeros a niveles inéditos en décadas.

Acuerdo China-Estados Unidos

El mandatario estadounidense llegó a imponer aranceles del 145 % a los productos chinos, mientras que China elevó al 125 % los suyos sobre los estadounidenses.

El pasado mayo, ambas partes acordaron en Ginebra una reducción de los gravámenes —Washington los bajó al 30 % y Pekín al 10 %— y pactaron una tregua de noventa días, que concluye mañana martes.

Después de una primera reunión en Ginebra y una llamada entre Trump y Xi, los negociadores de ambos bandos se citaron en Londres, donde China aprobó la exportación de tierras raras a EE. UU., que canceló por su parte "medidas restrictivas" sobre Pekín como los controles a la exportación de chips.

Los negociadores se encontraron una tercera vez en Estocolmo el mes pasado, desde donde expresaron la voluntad de extender el plazo en las negocaciones, aunque este anuncio no se ha confirmado de momento.

El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, aseguró después en una entrevista en la cadena CBS que las dos partes están "trabajando" para extender la tregua, mientras que el secretario de Comercio, Howard Lutnick, señaló que es posible otra pausa "de unos 90 días" más.