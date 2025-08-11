Trump quiere que Rusia devuelva parte el territorio ocupado a Ucrania

Trump advierte sobre incertidumbre en encuentro con Putin por la guerra en Ucrania. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que quiere que Rusia devuelva parte del territorio ocupado a Ucrania, en contra de lo que el presidente ruso, Vladímir Putin, pide para poner fin al conflicto.

"Vamos a cambiar las líneas, las líneas de batalla. Rusia ha ocupado una gran parte de Ucrania. Han ocupado algunos territorios muy importantes. Vamos a intentar recuperar parte de ese territorio para Ucrania", avanzó Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

El republicano tiene previsto reunirse el próximo viernes 15 de agosto con Putin en Alaska para discutir un posible fin a la guerra.

Anteriormente, Trump ya se había inclinado por un "intercambio de territorios para beneficio de ambos" para poder lograr un eventual acuerdo de paz.

En este sentido, pese a que no avanzó demasiados detalles, este lunes reconoció que Moscú ha tomado algunos puntos clave que debe recuperar Kiev, como la frontera marítima entre ambos países.

"Ha tomado gran parte del mar", dijo el neoyorquino. "Mucha gente no sabe que Ucrania tenía 1,000 millas de mar que han desaparecido, excepto una pequeña zona, Odessa. Solo les queda un poco de agua. Así que voy a revisar los parámetros".

Una de las exigencias de Putin para alcanzar la paz es el reconocimiento de Kiev y de la comunidad internacional de los territorios ocupados como rusos: Putin quiere que Crimea, Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón formen parte de Rusia y que Ucrania deje de reclamarlas.

Acuerdos con Rusia

El líder ucraniano, Volodímir Zelenski, por su parte, rechaza que un acuerdo con Rusia implique una cesión, al menos formal, de esos territorios ucranianos ocupados.

"Los ucranianos no regalarán su territorio al ocupante", defendió en una publicación en X.

A su juicio, la paz debe ser "real y, sobre todo, duradera" y afirmó que las decisiones que se toman sin Ucrania son contrarias a la paz y "nacen muertas".

Más allá de las peticiones de cada uno, Trump reconoció que no tiene claro cómo se presentará el ruso a la reunión: "Puede que me vaya y diga 'buena suerte', y eso será todo. O puede que diga esto, que esto no se va a resolver", planteó.

El mandatario estadounidense avanzó también que, al terminar el encuentro, llamará a Zelenski y a otros líderes europeos para explicarles qué "tipo de acuerdo" estaría Putin dispuesto a firmar, pero que no se inmiscuirá en el pacto final, que deberá beneficiar a ambas partes.