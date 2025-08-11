Las vacaciones de J.D. Vance alteran el apacible condado inglés de Oxfordshire

El ministro de Asuntos Exteriores británico, David Lammy (der.), y el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance (izq.), pescan en los terrenos de Chevening House, en Chevening, sureste de Inglaterra, el 8 de agosto de 2025. Lammy recibe al vicepresidente estadounidense y a su familia durante el fin de semana en su residencia de campo en Chevening, Kent. Se esperaba que ambos hablaran sobre las prioridades compartidas y la relación entre el Reino Unido y Estados Unidos. ( AFP )

Las vacaciones del vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, en la apacible y pequeña localidad de Charlbury (suroeste de Inglaterra) han alterado sobremanera la vida de sus 3,000 habitantes, que conviven estos días con los exhaustivos controles de seguridad del servicio secreto estadounidense y la policía británica.

Después de mantener un encuentro el pasado 8 de agosto con el ministro de Exteriores británico, David Lammy, en su casa de campo de Chevening House, al suroeste de Inglaterra, y varias reuniones con una representación diplomática ucraniana, Vance se trasladó junto a su familia al condado de Oxfordshire.

Allí, en la región de los Cotswolds, el vicepresidente escogió una coqueta mansión del siglo XVIII de seis acres de terreno (2.42 hectáreas) que cuenta con pista de tenis, gimnasio y unos interminables jardines de estilo georgiano que la seguridad del mandatario se ha esmerado en blindar.

"Circo" y protestas

Según medios británicos, los vecinos de esta región se han encontrado senderos que habitualmente utilizan para pasear cortados, controles de seguridad de la policía británica junto al servicio secreto y registros de todos los vehículos que se acercan o atraviesan esta pequeña localidad.

El diario "The Telegraph" sostuvo que la propietaria de la residencia donde se aloja la familia Vance pidió disculpas a sus vecinos por el "circo que habrá durante los próximos días" y dijo que esperaba que no fuera "demasiado perturbadora" la comitiva de 19 vehículos con la que viajan JD Vance junto a su esposa, Usha, y sus tres hijos.

Desde el pasado sábado, en la residencia se instaló un gran dispositivo de seguridad que incluyó un pequeño helipuerto en los terrenos de la misma, y, este domingo, la comitiva se trasladó al Palacio de Hampton Court, antigua residencia del rey Enrique VIII, que cerró al público durante la visita del vicepresidente estadounidense.

La coalición 'Stop Trump' en el Reino Unido, organizadora de protestas contra el presidente estadounidense, convocó para mañana martes una protesta pacífica en Charlbury después de otra que tuvo lugar el pasado viernes en la que portaron pancartas en las que se leía 'FASCISMO=TERRORISMO. JD VANCE FUERA' (FASCISM=TERRORISM. JD VANCE OUT, en inglés) en el pueblo de Chevening.

"Mientras los niños de Gaza pasan hambre y son bombardeados, estos hombres se sientan tras sus puertas y brindan por su política exterior. No es diplomacia, es una grotesca demostración de poder, empapada en sangre", publicó 'Stop Trump' en su cuenta de Facebook mientras se producía la reunión entre Vance y Lammy.

Este miércoles, Vance visitará a las tropas estadounidenses instaladas en la base de la Real Fuerza Aérea (RAF, en inglés) de Faiford (sur de Inglaterra), que alberga soldados del Ala 501 de Apoyo de Combate y del 99º escuadrón de Reconocimiento Expedicionario de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.