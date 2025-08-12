EE. UU. ofrece cinco millones de dólares por el paradero del pandillero haitiano Barbecue

Crisis en Haití: Jimmy Chérizier, conocido como Barbecue, es el líder de la coalición criminal Viv Ansanm (Vivir Juntos), que amenaza el evento de traspaso de mando del Poder Ejecutivo haitiano. ( FUENTE EXTERNA )

El Departamento de Estado de Estados Unidos subió este martes hasta los cinco millones de dólares la recompensa a quien revele el paradero o facilite la detención de Jimmy Cherizier, alias Barbecue, el más notorio líder de las bandas armadas en Haití.

La cifra sube a cinco los dos millones de dólares ofrecidos anteriormente por Washington.

La recompensa se hace pública después de que Haití declarara el estado de emergencia durante tres meses tras una escalada de violencia que parece no tener fin y que hace que el 90 % de la capital, Puerto Príncipe, esté bajo control efectivo de las bandas delictivas.

Amenaza contra el CPT

El pasado jueves, Cherizier juró que se encargaría de "derrocar" al Consejo Presidencial de Transición, el organismo que trata de devolver al país a una relativa normalidad, comenzando por la celebración de elecciones a fines de este año.

La recompensa por la captura de Barbecue fue justificada por la fiscal Jeanine Ferris, del Distrito de Columbia: "Es el líder pandillero responsable de odiosos abusos a los derechos humanos, incluyendo violencia contra ciudadanos estadounidenses en Haití (...) Nuestra oficina se compromete a garantizar la seguridad de los estadounidenses en cualquier lugar del mundo, y la violencia que asuela a Haití debe terminar".

Today @StateDept announced a reward of up to $5 million for information leading to the arrest and/or conviction of Haitian gang leader Jimmy "Barbecue" Cherizier, orchestrator of the massacre in La Saline, Haiti and human rights abuses in Haiti. https://t.co/zNI3vFu7Ym — Tammy Bruce (@statedeptspox) August 12, 2025

Tanto Cherizier como su aliado Bazile Richardson, alias Fredo -haitiano naturalizado estadounidense-, han sido imputados por un cargo de conspiración por el traslado ilegal de fondos desde EE. UU. para financiar las actividades de la banda de Barbecue, Viv Ansanm, "en violación de las sanciones impuestas por Estados Unidos".

Responsable de la violencia en Haití

En el comunicado publicado este martes, Washington destacó que el reconocido pandillero es líder de Viv Ansanm, banda que fue designada por el Secretario de Estado, Marco Rubio, el pasado 2 de mayo como Organización Terrorista Extranjera y Terrorista Global Especialmente Designada (SDGT).

"Es una figura central responsable de la violencia de las pandillas en Haití. Conocido por su total desprecio por la dignidad humana, Cherizier está directamente involucrado en el asesinato en masa y la violación de civiles haitianos", señala el gobierno estadounidense sobre el pandillero.

El Departaento de Estado recordó que Barbecue y dos funcionarios públicos de Haití fueron designados para sanciones en virtud de la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad en Derechos Humanos (Global Magnitsky) por su papel en la masacre de La Saline y graves abusos contra los derechos humanos en Haití en diciembre de 2020.

La recompensa anunciada hoy está autorizada por Rubio bajo el Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional (TOCRP), que apoya los esfuerzos de las fuerzas del orden para interrumpir el crimen transnacional a nivel mundial y llevar a los fugitivos ante la justicia.

El Departamento de Estado pone a disposición del público con información sobre Barbecue comunicarse con el FBI al 1-800-CALL-FBI o en línea al https://tips.fbi.gov/home. También se puede proporcionar información a HSI al 1-866-DHS-2-ICE o en línea al www.ice.gov/webform/ice-tip-form.

De encontrarse fuera de los Estados Unidos, el interesado puede visitar la embajada o consulado de los Estados Unidos más cercano y si se encuentra en los Estados Unidos, también puede comunicarse con la oficina local del FBI en su ciudad.