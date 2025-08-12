Puerto Rico se prepara para tormenta Erin ante pronóstico de fuertes marejadas y lluvias

El NHC advirtió de que Erin podría convertirse en un huracán mayor, de al menos categoría 3 en la escala Saffir-Simpson de un total de 5, hacia el fin de semana. ( FUENTE EXTERNA )

El Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead) de Puerto Rico se mantiene atento este martes a la trayectoria de la tormenta tropical Erin por el océano Atlántico, ante el pronóstico de que se acerque a la isla con peligrosas marejadas y lluvias.

El comisionado del Nmead, Ángel Jiménez Colón, exhortó en un comunicado a la ciudadanía a "no dejar los preparativos para última hora" debido a que se entra en el llamado 'pico' de la temporada de huracanes.

Según alertó este martes el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, en inglés), Erin podría convertirse el jueves en huracán, el primero de la temporada del Atlántico, mientras crece el riesgo de que se acerque a Puerto Rico.

Por ello, el Nmead está en constante comunicación con el Servicio Nacional de Meteorología (SNM), que pronostica que, de seguir la trayectoria actual, las condiciones del tiempo comenzarán a deteriorarse este fin de semana, aunque no se prevé un impacto directo.

Trabajan en seguridad

Jiménez Colón adelantó que están trabajando también con las Oficinas Municipales de Manejo de Emergencias, agencias federales, el Departamento de Seguridad Pública (DSP) y con todo el Gobierno "para ultimar detalles y estar listos para atender cualquier situación de emergencia".

"Ya es momento de tener sus planes familiares, tener su mochila de emergencia y conocer las rutas de desalojo de sus comunidades. Si vive en un área inundable, no espere al último momento para salir. Debe alojarse con algún familiar o acudir a un refugio", recomendó a la ciudadanía.

Por su parte, el coordinador de Avisos del SNM, Ernesto Morales, detalló que existe "una alta probabilidad que se afecten las condiciones marítimas en aguas locales", una vez Erin se desplace al noreste de Puerto Rico durante el fin de semana.

"Estas marejadas podrían provocar condiciones peligrosas con olas de entre 10 y 12 pies (entre 3 y 3,6 metros). En cuanto a la lluvia, se espera un aumento en la actividad de aguaceros el sábado y domingo", agregó el meteorólogo.

El secretario del DSP, Arturo Garffer, señaló que "el equipo humano y los recursos estén listos para responder de inmediato a cualquier situación que pueda surgir ante el paso cercano de este fenómeno atmosférico".

El NHC advirtió de que Erin podría convertirse en un huracán mayor, de al menos categoría 3 en la escala Saffir-Simpson de un total de 5, hacia el fin de semana.