Putin conversa con Kim Jong-un sobre venidera cumbre con Trump en Alaska

Conversación entre Putin y Kim Jong-un marca camino hacia cumbre con Trump en Alaska. Alianza geopolítica en desarrollo

    Expandir imagen
    Putin conversa con Kim Jong-un sobre venidera cumbre con Trump en Alaska
    El presidente de Vladímir Putin (izquierda) junto a su homólogo estadounidense, Donald Trump (derecha).

    (FUENTE EXTERNA)

    El presidente ruso, Vladímir Putin, sostuvo este martes una conversación telefónica con uno de sus principales aliados en la guerra en Ucrania, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, en la que le informó sobre los preparativos para la próxima cumbre con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Alaska.

    "El presidente de Rusia compartió informaciones con Kim Jong-un en contexto de las venideras negociaciones con el presidente de EE.UU., Donald Trump", informó en Telegram el Kremlin.

    • Según la Presidencia rusa, Putin aprovechó la ocasión para "valorar altamente" el apoyo de Pionyang en la guerra en Ucrania, a la que envió tropas para participar en la expulsión del Ejército ucraniano de la región fronteriza de Kursk, y destacó "el coraje, heroísmo y abnegación" de los soldados norcoreanos.

    "El presidente de Rusia felicitó al líder coreano con la venidera fiesta nacional que se celebrará el próximo 15 de agosto: el 80 aniversario de la liberación de Corea del colonialismo japonés", indicó el Kremlin.

    Celebración compartida

    A su vez, el líder norcoreano señaló que esta celebración es "compartida", en referencia al papel jugado por el Ejército Rojo en la lucha contra los militaristas nipones.

    "Ambas partes confirmaron su apego al futuro desarrollo de las relaciones de amistad, buena vecindad y cooperación en todas las direcciones en el marco del acuerdo de cooperación estratégica firmado en Piongyang el 19 de julio de 2024" que incluye el apoyo militar en caso de agresión foránea, señaló el Kremlin.

    La Presidencia rusa concluyó que ambos líderes "acordaron celebrar futuros contactos".

